Pomocnik wraca z Górnika Łęczna do swojego macierzystego klubu

Przypomnijmy, że kontrakty ważne do 30 czerwca 2025 roku mają: Tomasz Woźniak, Lukas Klemenz, Michał Siennicki, Marcin Grabowski, Ilkay Durmus, Adam Deja, Michał Wachowicz, Michał Steszuk, Paweł Żyra, Fryderyk Janaszek, Damian Warchoł oraz Marko Roginić.

Zdecydowanie dłuższa jest lista zawodników, którym wraz z końcem czerwca tego roku kontrakty wygasają. Są to: Maciej Gostomski, Souleymane Cisse, Jonathan de Amo, Sebastian Rojek, Daniel Dziwniel, Karol Turek, Damian Zbozień, Egzon Kryeziu, Damian Gąska, Jakub Bednarczyk, Karol Podliński, Mateusz Golba i Kacper Żabiński.

Obecnie w kręgu transferowych plotek znalazło się nazwisko doświadczonego bramkarza Górnika. Gostomski, który zaliczył kolejny świetny sezon w Fortuna I Lidze wedle medialnych doniesień znalazł się na celowniku Wisły Płock, Miedzi Legnica, a także grającego w PKO BP Ekstraklasie Górnika Zabrze. Sądząc po ambicjach 36-latka to właśnie śląski kierunek wydaje się dla niego najbardziej prawdopodobny. Warto też pamiętać, że Gostomski do klubu z Zabrza przymierzany był także rok temu, ale w ostatniej chwili do jego przenosin do innego górniczego klubu nie doszło. Jak będzie tym razem? Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość.

Pewne jest natomiast to, że w Górniku w przyszłym sezonie nie zagra już Kacper Łukasiak, który wraca do swojego macierzystego klubu czyli Pogoni Szczecin.

20-latek trafił do Łęcznej latem zeszłego roku, gdy za wyniki zespołu odpowiadał jeszcze Ireneusz Mamrot. Jednak to pod wodzą trenera Pavola Stano jego forma poszła zdecydowanie w górę i miało to miejsce w rundzie wiosennej. Łukasiak łącznie w poprzednim sezonie zagrał w 24 meczach w koszulce Górnika co przełożyło się na 1522 minuty. Młody pomocnik zaliczył jedną asystę i strzelił trzy bramki (w 17. kolejce przeciwko GKS Tychy, w 22. w meczu derbowym z Motorem i 26. serii gier w wyjazdowym starciu z Resovią).

– Chciałbym bardzo podziękować całemu sztabowi szkoleniowemu, za zaufanie, poświęcony czas i za możliwość rozwoju. Dziękuję pracownikom klubu za uśmiech i serdeczność, piłkarzom za super atmosferę w szatni i ciepłe przyjęcie do drużyny oraz Wam Kibicom za fantastyczne wsparcie i doping przez cały sezon. Bardzo zżyłem się z Górnikiem, który pozostanie w mojej pamięci na długo. Trzymam kciuki i życzę wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia – przekazał zawodnik za pośrednictwem klubowym mediów społecznościowych.

Łukasiak to nie jedyny zawodnik, któremu z końcem czerwca kończy się okres wypożyczenia. W takiej samej sytuacji są Enis Fazlagić, Piotr Starzyński i Mateusz Młyński, którzy do Łęcznej trafili z Wisły Kraków.