Stal Rzeszów – Górnik Łęczna 2:1. Porażka w pierwszym sprawdzianie

Sobotni mecz kontrolny odbył się w Stalowej Woli na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Co ciekawe mecz trwał nie 2x45 minut, ale 2x50 minut, a obie drużyny desygnowały do gry niemal dwie kompletnie różne jedenastki. Spotkanie zdecydowanie lepiej zaczęło się dla Stali. Już w czwartej minucie Macieja Gostomskiego pokonał bowiem Bartłomiej Poczobut. Po zmianie stron na kolejnego gola trzeba było poczekać do 66 minuty. Wówczas stan rywalizacji wyrównał Jakub Kwiatkowski. Ostatnie słowo należało jednak do zawodników Stali. Na minutę przed końcem meczu gola na wagę zwycięstwa strzelił Patryk Małecki, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, a następnie w końcowym kwadransie. Tym samym w Górniku wciąż muszą mocno pracować nad końcowymi fragmentami spotkań, bo właśnie wówczas łęcznianie potrafią stracić bramkę.

W tym tygodniu podopieczni trenera Marcina Prasoła rozpoczną kolejny mikrocykl treningowy. Jego zwieńczeniem będzie gra kontrolna z Wisłą Puławy. Spotkanie z drugoligowcem zaplanowano na najbliższy weekend w Lubartowie. Co czeka łęcznian później? 23 styczni Maciej Gostomski i jego koledzy wyjadą na krótkie zgrupowanie do Opalenicy. W jego trakcie zielono-czarni zagrają dwa mecze sparingowe. Jednym z rywali będzie inny pierwszoligowiec Chojniczanka Chojnice, kolejny pozostaje do ustalenia.

Po powrocie ze zgrupowania łęcznianie zagrają jeszcze dwa sparingi – z Motorem Lublin i Legionovią Legionowo. Pierwszy wiosenny mecz o punkty w Fortuna I lidze Górnik zagra 10 lutego o godzinie 18 w Nowym Sączu przeciwko tamtejszej Sandecji.

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna 2:1 (1:0)

Bramki: Poczobut (4), Małecki (99) – Kwiatkowski (66).

Stal: Pęksa (51 Bieszczad) – Marczuk (51 Polowiec), Góra (51 Wrona), Oleksy (51 Pajnowski), Głowacki (51 Kaczor, 85 Szczypek) – Michalik (51 Łyczko, 75 Kądziołka), Poczobut (51 Kotwica, 85 Sadłocha), Wolski (51 Danielewicz, 85 Małecki), 80. Dawid Olejarka (51 Małecki, 75 Opalski), Prokić (51 Kłos) – Piątek (51 Sadłocha, 75 Piotrowski).

Górnik: Gostomski (51 Woźniak) – Zbozień (51 Kwiatkowski), Biernat (51 de Amo), Cisse (51 Turek), Duda (51 Dziwniel) - Da Tkacz (51 Kozak), Pierzak (51 Łychowydko), Lewkot (51 Kryeziu), Grzeszczyk (51 Gąska, 83 Gulczyński), Krykun (51 Czelej, 90 Golba) – Podliński (51 Sobol).

Grano 2x50 minut.

Zmiany w radzie nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnik Łęczna Spółka Akcyjna w dniu 12 stycznia podjęło uchwałę o zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki.

Nowym członkiem Rady Nadzorczej Klubu został Pan Adam Laskowski, Dyrektor ds. Korporacyjnych w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Górnik Łęczna SA: Adam Wasil – Przewodniczący * Adam Laskowski * Grzegorz Wojno * Paweł Fryt * Krzysztof Chołast * Grzegorz Szkutnik.