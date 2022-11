W pojedynku dwóch spadkowiczów Górnik Łęczna zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków

Pierwsza część sezonu zaplecza PKO BP Ekstraklasy zbliża się do końca. Co prawda pierwszoligowcom w tym roku do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze, ale właśnie w ten weekend zakończy się pierwsza runda tych rozgrywek.

Ostatnim przeciwnikiem zielono-czarnych w rundzie jesiennej będzie Wisła Kraków, a więc zespół, który tak jak łęcznianie w poprzednim sezonie rywalizował na boiskach PKO BP Ekstraklasy. I tak jak Górnik musiał pożegnać się z najwyższym szczeblem rozgrywkowym w Polsce. Po spadku przed piłkarzami Białej Gwiazdy postawiono jeden cel – powrót do PKO BP Ekstraklasy po zaledwie jednym sezonie nieobecności. Ale jak na razie ekipie z Krakowa realizacja tego planu idzie, mówiąc łagodnie, nienajlepiej.

W poprzedniej kolejce Górnik przegrał na swoim stadionie z Chrobrym Głogów, a Wisła wywalczyła komplet punktów w Sosnowcu pokonując tamtejsze Zagłębie 2:1 i plasuje się obecnie na dziewiątym miejscu. – Mam nadzieję, że będzie to taki przełomowy moment dla Wisły. Myślę, że już w kilku poprzednich meczach graliśmy lepiej. Odkąd trener Sobolewski przejął zespół wygląda to coraz lepiej. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani mentalnie i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane oraz, że rozpoczniemy teraz passę wygranych już do samego końca roku – zapowiadał po tamtym spotkaniu Dawid Szot, obrońca Białej Gwiazdy cytowany przez klubowy portal Białej Gwiazdy.

Ostatni mecz Górnika z Wisłą na stadionie w Krakowie miał miejsce 21 lutego tego roku. Jednak w obu klubach od tego czasu bardzo wiele się zmieniło – zaczynając od kadry zawodniczej, a na sztabie szkoleniowym kończąc. W Łęcznej na zaufanie zarządu cały czas może liczyć Marcin Prasoł. Natomiast w Wiśle po serii słabych wyników doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Trzeciego października zespół po Jerzym Brzęczku przejął Radosław Sobolewski. I po serii trzech remisów drużyna pod jego wodzą pokonała wspomniane już Zagłębie Sosnowiec. Dlatego przeciwko Górnikowi zespół będzie chciał pójść za ciosem.

Początek piątkowego meczu pomiędzy Wisłą, a Górnikiem zaplanowano na godzinę 20.30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport News. Link do płatnej transmisji będzie dostępny również na klubowej stronie zielono-czarnych. (bs)

Szukają bramkarskich talentów

We wtorek 22 listopada o godz. 17.30 na obiektach klubowych Górnika odbędzie się dzień otwarty dla bramkarzy. Na pokazowe zajęcia klub zaprasza chłopców i dziewczynki z roczników 2004 – 2009.

Aby wziąć udział w dniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na klubowym portalu. Wszelkie szczegóły zainteresowani otrzymają na podane adresy e-mail oraz numery telefonów przed terminem dnia otwartego.