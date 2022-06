Wyjaśniła się przyszłość kapitana Górnika Łęczna

33-letni bramkarz trafił do Górnika w sierpniu 2020 roku. Na boisku zadebiutował w wygranym 3:0 meczu z GKS-em Bełchatów w rozgrywkach Fortuna I Ligi, a w sumie w zielono-czarnych barwach rozegrał 70 spotkań.

Gostomski w zeszłym sezonie był jednym z najlepszych zawodników Górnika w PKO BP Ekstraklasie. Choć łęcznianie stracili najwięcej bramek w stawce to trudno o większość z nich mieć pretensje do doświadczonego bramkarza. W wielu meczach łęcznianie mogli stracić więcej goli, ale często to właśnie Gostomski ratował ich z opresji.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu kapitan zielono-czarnych chciał pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i był bardzo blisko przenosin do Górnika Zabrze. Jednak po tym jak na Śląsku zrezygnowano ze współpracy z trenerem Janem Urbanem temat jego przenosin do Zabrza upadł. Po tym fakcie prezes Górnika Piotr Sadczuk nie ukrywał, że doświadczony golkiper choć trenuje z zespołem to szuka sobie nowego klubu. W poniedziałek kibice usłyszeli jednak radosne wieści. Bramkarz zielono-czarnych przedłużył umowę na kolejne dwa sezony i jego nowy kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024. A to oznacza, że trener Marcin Prasoł, który w ostatnich dniach dostawał coraz większego bólu głowy z powodu odejść kolejnych zawodników, przynajmniej o obsadę miejsca między słupkami może być spokojny.

Gol zagra Gdyni

Janusz Gol, który w minionym sezonie występował w Górniku zagra w innym pierwszoligowcu. Doświadczony pomocnik zdecydował się przenieść na wybrzeże i podpisał umowę z Arką Gdynia do 30 czerwca 2024. – Janusz Gol to bez wątpienia zawodnik, który dzięki doświadczeniu oraz wysokim umiejętnościom może być jednym z liderów naszej drużyny. W minionym sezonie rozegrał łącznie 32 mecze, co tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że będzie bardzo wartościowym zawodnikiem – ocenia prezes Arki Michał Kołakowski, cytowany przez klubowy portal klubu z Gdyni.

Gol to drugi zawodnik, który latem zamienił Łęczną na Gdynię. Kilka dni wcześniej umowę z Arką podpisał bowiem Bartosz Rymaniak. Warto też przypomnieć, że piłkarzem klubu z Gdyni jest jeszcze jeden były zawodnik Górnika – Paweł Sasin. Patrząc na letnie ruchy kadrowe w Arce to właśnie w tym klubie należy upatrywać jednego z kandydatów do awansu do PKO BP Ekstraklasy.

Rozgrywki Fortuna I Ligi wystartują 16 lipca.