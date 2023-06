Znamy sparingpartnerów Górnika Łęczna w letnim okresie przygotowawczym

Przypomnijmy, że ukraińskiemu skrzydłowemu wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt z Górnikiem, a sam zawodnik nie zdecydował się go przedłużyć i od 1 lipca oficjalnie będzie piłkarzem grającego w PKO BP Ekstraklasie Piasta Gliwice. Do klubu z Łęcznej nie wrócą także trzej wypożyczeni na poprzedni sezon zawodnicy. Chodzi o Huberta Sobola, Szymona Lewkota i Patryka Pierzaka. Ostatni z wymienionych trafił do Górnika już pod koniec czerwca 2022 i w minionej kampanii uzbierał 31 meczów i zdobył w nich jedną bramkę. Z kolei Sobol i Lewkot trafili na Lubelszczyznę na przełomie sierpnia i września. Sobol został wypożyczony do Górnika z Wisły Kraków i w 18 spotkaniach strzelił trzy gole. Z kolei Lewkot przybył do Łęcznej na zasadzie wypożyczenia ze Śląska Wrocław i w poprzednim sezonie pojawił się na murawie w 25 meczach zielono-czarnych.

W najbliższych dniach należy spodziewać się kolejnych wieści z obozu pierwszoligowca dotyczących wzmocnień. Tymczasem sztab szkoleniowy Górnika ustalił już szczegółowy harmonogram okresu przygotowawczego. Łęcznianie wrócą do treningów 22 czerwca i po treningach na własnych obiektach wyjadą na kilkudniowy obóz. – Rozpoczniemy przygotowania w Łęcznej od testów, a później przejdziemy do treningów. To potrwa mniej więcej ponad tydzień. Następnie wyjedziemy na zgrupowanie. Tam popracujemy już intensywniej – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami trener Ireneusz Mamrot.

W czasie nadchodzącego okresu przygotowawczego zielono-czarni rozegrają cztery mecze kontrolne. Wśród sparingpartnerów znalazło się rumuńskie FC Voluntari z którym zielono-czarni zmierzyli się również rok temu, oraz rywal Lecha Poznań z ubiegłorocznej edycji Ligi Konferencji Europy czyli izraelski Hapoel Beer Szewa. Natomiast pierwszym sparingpartnerem letniego okresu przygotowawczego będzie lubelski Motor. –Rywali dobieraliśmy w ten sposób, by pierwszy był nieco łatwiejszy od pozostałych. Umówiliśmy mecze towarzyskie z drużynami z najwyższych klas europejskich. Nie mówię o ligach TOP5, ale to są naprawdę mocne zespoły. Cieszymy się, że będziemy mogli zmierzyć się z takimi rywalami. Jeżeli nic się nie zmieni to ostatni sparing zagramy tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek w Łęcznej z Zorią Ługańsk – dodał szkoleniowiec Górnika.

HARMONOGRAM OKRESU PRZYGOTOWAWCZEGO GÓRNIKA ŁĘCZNA

22 czerwca: powrót od treningów * 3 czerwca: testy sprawnościowe * 1 lipca: Górnik Łęczna – Motor Lublin (w Łęcznej) * 3-11 lipca: zgrupowanie w Kielcach * 6 lipca: Górnik Łęczna – FC Voluntari (Kielce) * 10 lipca: Hapoel Beer Szewa – Górnik Łęczna (w Rączna, Cracovia Training Center) * 17 lipca : Górnik Łęczna – Zoria Ługańsk (w Łęcznej).

Daniel Dziwniel i jego koledzy wrócą do treningów 22 czerwca

GORNIK.LECZNA.PL