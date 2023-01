Kluczowy zawodnik na dłużej w Puławach, z Legii II do Wisły?

Klichowicz w lecie zdecydował się na przenosiny do Puław i na pewno nie żałował tej decyzji. Już w sparingach pokazał się z bardzo dobrej strony, a w lidze tylko potwierdził klasę. W rundzie jesiennej zanotował: siedem goli oraz sześć asyst i był jednym z kluczowych zawodników w drużynie z Puław. W piątek Wisła poinformowała, że 30-latek podpisał nową umowę z klubem i zostanie w zespole przynajmniej do końca czerwca 2024 roku.

O angaż w drużynie trenera Pawlaka walczy z kolei Jakub Czajkowski. To zawodnik z rocznika 2002, który może występować na kilku pozycjach, chociażby na wahadle. Jak informuje portal legia.net zawodnik od środy jest testowany przez drugoligowca. Na jesieni wychowanek Białych Orłów Warszawa rozegrał 10 meczów w III lidze. Cztery razy wyszedł w podstawowym składzie. Na boisku spędził jednak tylko około 390 minut i zaliczył jedną asystę. W swoim CV ma występy w Escoli Varsovia, Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a także rezerwach Legii. W sumie na trzecioligowych boiskach rozegrał 33 spotkania, a w poprzednich rozgrywkach sześć w II lidze, właśnie w barwach ekipy z Grodziska Mazowieckiego.

Przypomnijmy, że do tej pory Wisła pozyskała oficjalnie jednego zawodnika – wypożyczyła na pół roku z Odry Opole bramkarza z 2003 rocznika Błażeja Sapielaka, który ma na koncie trzy występy na zapleczu ekstraklasy. Golkiper wypełni lukę po odejściu Alberta Posiadały, który wrócił wcześniej do Radomiaka Radom. Na celowniku Dumy Powiśla znalazł się również Bartosz Bernard z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Według plotek transferowych 19-latek również ma przenieść się do piątej obecnie drużyny eWinner II ligi na zasadzie półrocznego wypożyczenia.

W miniony weekend Adrian Paluchowski i jego koledzy mieli jeszcze wolne od meczów kontrolnych. Do gry przystąpią w najbliższą sobotę. W Lubartowie mają się zmierzyć z Górnikiem Łęczna.