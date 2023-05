Kotwica Kołobrzeg – Motor Lublin 0:0. Wiemy, że nadal nic nie wiemy

Lepiej piątkowe spotkanie rozpoczęli goście, którzy od razu przenieśli grę na połowę rywali. Już w piątej minucie pojawiła się dobra okazja na gola. Wysoki pressing zakończył się przechwytem i strzałem zza pola karnego Rafała Króla. Kapitan żółto-biało-niebieskich nieznacznie się jednak pomylił.

Później kilka akcji Motoru dobrze się zapowiadało, ale brakowało dokładności przy ostatnich podaniach. W 17 minucie próbkę swoich możliwości dał Josip Soljić. Kapitan gospodarzy zagrał na „ścianę” ze swoim napastnikiem, a następnie uderzył zza pola karnego. Do szczęścia zabrakło niewiele, bo gracz Kotwicy dobrze „dokręcił” piłkę, ale zamiast do siatki ta wylądowała na słupku.

Podopieczni Goncalo Feio długo nie czekali z odpowiedzią. 180 sekund później powinno być 0:1. Filip Wójcik dokładnie dośrodkował na głowę Rafała Króla, a ten uderzył mocno jednak prosto w bramkarza, który zdołał odbić futbolówkę na rzut rożny. W 28 minucie piękne podanie w pole karne posłał Jakub Lis, a Kacper Wełniak huknął z bliska „ile fabryka dała”, ale nie trafił w bramkę.

Ostatni kwadrans to już dużo mniej ciekawych akcji i to z obu stron. Sporo strat, wybijania piłki do przodu i niewielkie zagrożenie bramek. W 42 minucie trochę szczęścia miał Michał Król, który w pojedynkę wyprowadził kontrę. Za daleko wypuścił sobie jednak piłkę i zaatakował ją wślizgiem, wyprostowaną nogą. Problem w tym, że wyraźnie trafił w rywala. Sędzia pokazał zawodnikowi ekipy z Lublina „żółtko”, a pewnie przez głowę przeszło mu, że to mogła być nawet czerwień.

Na sam koniec była oprawa kibiców gospodarzy z racami i chwila przerwy z powodu zadymienia boiska. Po 45 minutach na tablicy wyników były jednak dwa zera.

Druga połowa? Żółto-biało-niebiescy znowu rozpoczęli obiecująco. Tuż po godzinie gry pojawiła się pierwsza, naprawdę dobra okazja. Piotr Ceglarz „ścinał” akcję do środka, ale jego strzał z bliska został zablokowany. Kotwica próbowała odpowiadać przede wszystkim strzałami z dystansu, ale gospodarze w piątkowy wieczór nie mieli zbyt dobrze ustawionych celowników, a po przerwie na pewno spotkanie nie było już tak ciekawe.

Najlepszą sytuację w całym meczu mieli goście. W 78 minucie po centrze z prawego skrzydła jeden z obrońców „Kotwy” odbił piłkę przed siebie. Przejął ją Rafał Król, po chwili „położył” na ziemi jednego obrońcę i mógł zapytać bramkarza, w który róg chce dostać piłkę. Niestety, wybrał najgorszą opcję, bo uderzył z bliska nad poprzeczką.

W końcówce obie drużyny starały się o zwycięskiego gola, chyba bardziej zależało na tym gościom, ale brakowało i sił i pomysłu. W efekcie, zawody zakończyły się bezbramkowym remisem. Trudno w tej chwili wyrokować czy to dobry wynik dla ekipy z Lublina. Okaże się dopiero po tym, jak swoje spotkania zagrają rywale w walce o baraże: KKS Kalisz, Wisła Grupa Azoty Puławy, Znicz Pruszków i Stomil Olsztyn.

Za tydzień lublinianie podejmą Zagłębie II Lubin.

Kotwica Kołobrzeg – Motor Lublin 0:0

Kotwica: Pogorzelec – Kozajda, Witasik, Murawski, Kosakiewicz, Bartoś (85 Rakowski), Kort, Soljić (85 Cywiński), Łysiak, Szarpak (59 Kaczmarek), Bojas (67 Frączczak).

Motor: Budziłek – Wójcik, Szarek, Rudol, Luberecki (87 Rybicki), M. Król (87 Wojtkowski), Gąsior (82 Reiman), Lis, R. Król, Ceglarz (67 Staszak), Wełniak (82 Żebrakowski).

Żółte kartki: Bartoś, Šoljić, Kaczmarek, Kozajda, Cywiński – M. Król, Wełniak, Gąsior.

Sędziował: Damian Kos (Gdańsk). Widzów: 2750.