Legia II Warszawa – Motor Lublin 0:2. Został jeszcze jeden sparing

W piątek podopieczni Marka Saganowskiego okazali się lepsi od Legionovii Legionowo (4:2). W sobotę, drugoligowiec zakończył krótki obóz w Uniejowie, a w drodze powrotnej odwiedził Legia Training Center, gdzie w zupełnie innym składzie ograł także drugi zespół „Wojskowych”.

Goście otworzyli wynik w końcówce pierwszej połowy. Sebastian Rak po dobrym podaniu z linii obrony szarżował na bramkę rywali, a że miał obok siebie trzech przeciwników, to bardzo przytomnie odegrał do wbiegającego w szesnastkę Rafała Króla. „Królik” w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem zdecydował się go mijać, a Kacper Tobiasz przewrócił zawodnika Motoru. Sędzia użył gwizdka, ale zawodnik Legii był przekonany, że wyłuskał piłkę bez faulu. Dlatego dopadł do arbitra i powiedział mu kilka „ciepłych” słów, za co zresztą wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Obie drużyny ustaliły jednak, ze gra dalej będzie się toczyć 11 na 11. Między słupkami pojawił się jednak Jakub Trojanowski. Rezerwowy bramkarz nie zdołał obronić strzału z „wapna” Króla i do przerwy było 1:0 dla ekipy z Lublina.

Druga odsłona? Wynik długo nie ulegał zmianie. Dopiero w samej końcówce piłkarze trenera Saganowskiego upewnili się, że kolejny sparing zakończą zwycięstwem. Piotr Kusiński najpierw odebrał piłkę rywalom w środku pola, a następnie zagrał na wolne pole do Raka. A ten w sytuacji sam na sam minął bramkarza i bez problemów posłał piłkę do siatki.

Dla Motoru to był przedostatni mecz kontrolny podczas zimowych przygotowań. Za tydzień w próbie generalnej żółto-biało-niebiescy zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. A w sobotę, 26 lutego czeka ich wyprawa do Krakowa, gdzie o godz. 13 zmierzą się z tamtejszym Hutnikiem.

Legia II Warszawa – Motor Lublin 0:2 (0:1)

Bramki: Król (44-z karnego), Rak (87).

Legia II: Tobiasz (44 Trojanowski) – Kwiatkowski, Noiszewski, Konik, Skwierczyński, Dzięgielewski, Macenko, Laskowski, Pierzak, Mustafajew, Ciach.

Motor: Madejski (60 Lach) – Michota, Zbiciak (46 Pytka), Cichocki, Moskwik, Kusiński, Kołbon (46 Wojtowicz), Bednarczyk, Sędzikowski (46 Kafel), Rak, Król.

Żółte kartki: Moskwik, Cichocki (Motor).

Czerwona kartka: Tobiasz (Legia, 43 min, za dyskusje z sędzią).