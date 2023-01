Motor Lublin – Resovia 5:1. Pierwszy sparing na plus

W pierwszej połowie Goncalo Feio zdecydował się na bardzo eksperymentalny skład. Od początku zagrało czterech młodzieżowców: Jakub Staszak, Marcel Złomańczuk, Jakub Lis oraz Jakub Szuta. Pojawił się też testowany obrońca. Mimo to już w czwartej minucie miejscowi objęli prowadzenie, po tym strzale z rzutu karnego Piotra Ceglarza. W 31 minucie rywale wyrównali w taki sam sposób, a Łukasza Budziłka pokonał Marek Mróz. Obie ekipy mogły się pokusić o kolejne gole, ale do przerwy było po jeden.

Po zmianie stron trener Feio wpuścił na boisko chociażby Rafała Króla, Sebastiana Rudola, a także wracającego po kontuzji Maksa Cichockiego. Nieoficjalny debiut w nowych barwach zanotował także Filip Luberecki z rocznika 2005, który w piątek podpisał kontrakt z Motorem.

Druga część meczu zdecydowanie należała do ekipy z Lublina. Już w 53 minucie Piotr Kusiński znalazł się w odpowiednim miejscu i dobił z bliska piłkę do siatki. Później niewiele zabrakło, a na 3:1 trafiłby Michał Król, który ostatecznie przymierzył w słupek. Niedługo później ten gracz dobrze dośrodkował w pole karne, gdzie kolejny z zawodników testowanych zdobył trzeciego gola. Minęły cztery minuty, a żółto-biało-niebiescy prowadzili już 4:1. Po raz kolejny Rafał Król udowodnił, że potrafi świetnie znaleźć się w szesnastce rywali, bo tym razem to on, po centrze Piotra Kusińskiego poprawił rezultat. To nie był jednak koniec ostrego strzelania, bo w końcówce znowu podawał Michał Król, a testowany napastnik ustalił wynik na 5:1 dla gospodarzy.

Trzeba dodać, że w Motorze nadal brakowało kontuzjowanych od dłuższego czasu: Kamila Rozmusa i Michała Żebrakowskiego, W sobotnim spotkaniu nie wzięło udziału kilku innych, ważnych zawodników. Zabrakło chociażby: Filipa Wójcika, Mikołaja Kosiora, Damiana Sędzikowskiego, a także Kamila Wojtkowskiego i Ezany Kahsaya.

W następny weekend żółto-biało-niebiescy mają rozegrać dwa sparingi: z ekstraklasową Jagiellonią Białystok oraz trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Motor Lublin – Resovia 5:1 (1:1)

Bramki: Ceglarz (4-z karnego), Kusiński (53), zawodnik testowany III (73, 90), R. Król (81) – Mróz (31-z karnego).

Motor, I połowa: Budziłek – zawodnik testowany I, Szarek, Zbiciak, Staszak, Gąsior, Rybicki, Złomańczuk, Ceglarz, Lis, Szuta. II połowa: Budziłek – Rudol, Cichocki (70 Pytka), Najemski, zawodnik testowany II, Reiman, Kusiński, M. Król, R. Król, Luberecki, zawodnik testowany III.

Resovia, I połowa: Pindroch – Mikulec, Komor, Hoogenhout, Adamski, Mróz, Wasiluk, Bąk, Antonik, Vieira, Górski. II połowa: zawodnik testowany I – zawodnik testowany II, Chuchro, Bondarenko, Kałahur, Wasiluk (76 Mikrut), zawodnik testowany III, Szymkiewicz, Antonik (76 Pieniążek), Vieira (76 Maćkowiak), Sylvestr.