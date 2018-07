Rafał Wójcik (Gónik Łęczna): Koncentracja, komunikacja i konsekwencja

Jak wyglądają przygotowania zespołu do nowego sezonu?

– Panuje spore zamieszanie. Obecnie pracujemy nad kompletowaniem drużyny do rozgrywek. Po drugim spadku z rzędu z zespołu odeszło kilkunastu zawodników, musimy znaleźć następców. Po rozmowach z prezesem doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim trzeba odbudować mentalność tego zespołu. Dlatego muszą tu trafić zawodnicy głodni gry i chętni do ciężkiej pracy na boisku. Dodatkowo muszą posiadać odpowiedni charakter. Chcę by piłkarze utożsamiali się z ludźmi, którzy zasiadają na trybunach. Natomiast kibice muszą czuć, że drużyna może wygrać lub przegrać, ale po walce. Bo to oddaje górniczy charakter.

Czy ma Pan listę zawodników, którzy mieliby trafić do Górnika?

– Oczywiście, ale mogą to być w niektórych wypadkach pobożne życzenia. Przyjęliśmy pewne założenia co do budowy zespołu po spadku do II ligi. Na pewno chcemy obniżyć średnią wieku. Po drugie, w miarę możliwości, chcemy aby w klubie znaleźli się zawodnicy z regionu i okolic. I wreszcie ludzie o odpowiednim temperamencie.

W drużynie zostali doświadczeni Paweł Sasin i Sergiusz Prusak.

– Co prawda myślimy o zmianie pokoleniowej i Prusak o tym wie. Natomiast kiedy przyszedłem do klubu to zobaczyłem, że to jest jeden liderów i mocna osobowość w szatni.

Jednym z nowych zawodników jest Krystian Wójcik, który jak sam przyznaje wrócił do Łęcznej ze względu na to, że Rafał Wójcik został trenerem Górnika.

– To ma być lider na boisku. Zresztą dla każdego z zawodników znajdę takie miejsce na murawie aby pokazywał pełnię swoich umiejętności.

Do startu rozgrywek macie niewiele czasu, a pracy jest bardzo dużo…

– To duży problem. Nie chce mówić asekuracyjnie, ale faktycznie czasu na budowanie i zgrywanie zespołu jest bardzo mało. Dlatego pierwsze mecze o punkty będą sporą niewiadomą. Natomiast musimy trzymać się planu. Ja chce się zająć aspektem sportowym i konsekwentnie będę go realizować bez względu na to kiedy i kto dołączy do drużyny. Mamy cztery tygodnie na przygotowanie, obecnie pracujemy nad działaniami w obronie i pod tym kątem obserwuję zawodników. Potem przyjdzie czas na ofensywę i grę w fazach przejściowych, bo właśnie wtedy pada najwięcej bramek.

O co powalczy Górnik w nadchodzącym sezonie?

– Powiem wprost. Chcemy powalczyć o jak najwyższe lokaty. Mamy do rozegrania jesienią 21 kolejek i 63 punkty do zdobycia. Chciałbym żeby Górnik znalazł się w górnej połowie tabeli i miał niewielką stratę do ścisłej czołówki. Na pewno pierwsza ósemka jest podstawowym celem, a wszystko zweryfikują wyniki.

Jaką filozofią w pracy trenerskiej się Pan kieruje?

– Zasada trzy K – koncentracja, komunikacja, konsekwencja. Tę zasadę od bardzo dawna wpajam drużynom, które miałem okazję prowadzić. Jeśli te trzy elementy są realizowane to i efekt jest widoczny.