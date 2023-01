Trzeci transfer Motoru Lublin

0 A A

(fot. Motor Lublin)

We wtorek Motor ogłosił trzeci transfer podczas zimowego okienka. Tym razem do drużyny trenera Goncalo Feio dołączył Kacper Wełniak. 22-latek został wypożyczony do ekipy żółto-biało-niebieskich z pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała do końca tego sezonu. Drużyna z Lublina będzie miała również prawo pierwokupu zawodnika.

