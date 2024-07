Wisła Puławy jednak zagra w drugiej lidze!

Najpierw utrata głównego sponsora, potem odejście trenera Mikołaja Raczyńskiego, a następnie exodus kolejnych piłkarzy nie wróżył w Puławach niczego dobrego. W zasadzie od początku lipca kibice puławskiej drużyny zastanawiali się czy ich drużyna przystąpi do rozgrywek na poziomie centralnym. Szanse wydawały się znikome i nawet ogólnopolskie media informowały, że Wisły w drugiej lidze w sezonie 2024/2025 nie będzie.

Kiedy Lubelski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz Hummel IV Ligi, w którym ma w tym sezonie grać 17. zespołów wydawało się, że zostawiono „furtkę” dla ekipy z Puław. Dni mijały, ale oficjalnego stanowiska nie było. Aż do środy wieczorem kiedy klub wydał specjalny komunikat. Poniżej jego pełna treść

„ Drodzy Kibice,

Ponad 100 lat historii Wisły Puławy to honor, zobowiązanie i największa motywacja do działania, które na przestrzeni lat zapisały w DNA Klubu kluczową zasadę – „Nigdy się nie poddawać!”, dlatego zarząd klubu informuje, że pomimo napotykanych trudności i dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu sponsorów i przyjaciół Klubu możemy oficjalnie potwierdzić przystąpienie do rozgrywek Betclic II ligi w sezonie 2024/2025.

Departament Rozgrywek Krajowych przychylił się do wniosku o zmianę terminu meczu 1. Kolejki Betclic II ligi pomiędzy KS Wisła Puławy a Zagłębiem II Lubin. Spotkanie odbędzie się w Puławach 14 sierpnia o godzinie 17.00.

W najbliższych dniach będziemy informować o personalnych decyzjach dotyczących sztabu szkoleniowego oraz zawodników, którzy w najbliższym sezonie będą grać w barwach Wisły Puławy.

Wkrótce uruchomimy również sprzedaż biletów i karnetów, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że Klub Wisła Puławy w dalszym ciągu będzie skupiał się na wszechstronnym szkoleniu młodzieży w ramach pozostałych sekcji: podnoszenia ciężarów, pływania oraz lekkiej atletyki.

Bądźmy razem i budujmy wspólnie historię Wisły Puławy”.

Latem z Wisły odeszli: Maciej Bortniczuk, Dominik Cheba, Jan Flak, Piotr Giel, Kacper Kaczorowski, Mateusz Klichowicz, Damian Kołtański, Oskar Mielcarz, Karol Noiszewski, Danian Pawłas, Radosław Seweryś, Mikołaj Kosior, Przemysław Skałecki, Maksymilian Tkocz, Łukasz Wiech.