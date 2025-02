Wisła Puławy sparowała w środę z Bronią Radom

W minioną sobotę Duma Powiśla pokonała 2:1, a już w środę drugoligowca czekał kolejny sprawdzian. Tym razem do Puław przyjechała trzecioligowa Broń Radom i jak się okazało postawiła się mocno wyżej notowanemu rywalowi.

Sparing na boisku w Puławach fatalnie zaczął się dla miejscowych. Już w czwartej minutce goście wyszli na prowadzenie po strzale Juniora Timite. Trzecioligowiec po objęciu prowadzenia „poczuł krew” i najpierw świetną szansę na gola miał Wiktor Putin, a następnie Damian Winiarski, ale oba te strzały okazały się minimalnie niecelne. W 20 minucie przyjezdni mieli już jednak dwa gole zapasu. Timite był wówczas faulowany w polu karnym Wiślaków i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Sebastian Kobiera i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie ekipy z Radomia. Chwilę później znów okazję na gola miał Winiarski, ale uderzył prosto w golkipera Wisły Jana Szpaderskiego. Puławianie z czasem zaczęli ogryzać się niżej notowanemu rywalowi i w 38 minucie zawodnik testowany zdobył bramkę kontaktową.

W drugiej połowie trener Tokarczyk dokonał kilku korekt w składzie i puławski zespół zaczął prezentować się lepiej. W 64 minucie inny z zawodników testowanch zdobył gola na 2:2, a kilka chwil później dał Wiśle prowadzenie. To nie trwało jednak zbyt długo, bo w 68 minucie Jakubczyk trafił na 3:3 i takim wynikiem zakończyło się środowe spotkanie.

- Szkoda szybko dwóch straconych goli po naszych błędach, a w tym meczu testowaliśmy kolejne różne opcje gry – mówi Maciej Tokarczyk, trener Wisły. – Jesteśmy w trakcie ciężkiego tygodnia zajęć i to też widać po zawodnikach. W sobotę graliśmy ze Stalą, a we wtorek trenowaliśmy dwa razy dziennie. Do końca tygodnia obciążenia będą duże, a zwieńczymy go kolejnym sparingiem. Później, kiedy do ligi będzie już coraz bliżej będziemy schodzić stopniowo z obciążeń by być optymalnie przygotowanym na pierwszy mecz o punkty – dodaje szkoleniowiec puławian.

Kolejny mecz kontrolny Duma Powiśla rozegra już w najbliższą sobotę, a jej rywalem będą rezerwy Korony Kielce.

Wisła Puławy – Broń Radom 3:3 (1:2)

Bramki: zawodnik testowany I (38), zawodnik testowany II (64, 66) – Timite (4), Kobiera (20-karny), Jakubczyk (68)

Wisła: Szpaderski – zawodnik testowany I (46 Manolo), zawodnik testowany II, Gałązka, Waliś (46 Stromecki), Wiktoruk (69 R. Cholewa), Kargulewicz (46 Śledzicki), Koziej (61 Szymanek), Łuczuk (46 Kumoch), zawodnik testowany III, zawodnik testowany IV.

Broń: Kosiorek (60 Czerny) – Wrześniewski (75 Kobiera), Baszlaj (75 Skóra), Banaszkiewicz (75 Cieloch), Kobiera (46 Kowalski), Dziubiński (60 Kromka), Winiarski (46 Garnysz), Piwowarczyk (46 Jakubczyk), Putin (70 Kokoszka), Dąbrowski (46 Jarzębski), Timite (60 Stawiarz).