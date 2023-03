Avia – Podhale 1:1. Rehabilitacji nie było

0 A A

(fot. Avia Świdnik)

Kibice w Świdniku liczyli, że po nieudanej inauguracji w Połańcu ich pupile wywalczą trzy punkty w domowym meczu z Podhalem Nowy Targ. Niestety, to rywale jako pierwsi wpisali się na listę strzelców i Avia musiała gonić. Udało się wyrównać, ale to wszystko, na co w sobotę stać było żółto-niebieskich.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować