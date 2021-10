Avia Świdnik – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:2. Czerwona kartka dobiła gospodarzy

Papież: W imię Boże proszę o dostęp wszystkich do szczepionek przeciw COVID-19

Papież Franciszek zaapelował w sobotę o zapewnienie wszystkim krajom i osobom dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19. "Proszę o to w imię Boże" - mówił w przesłaniu wideo do spotkania światowych ruchów ludowych. Wzywał o wspólne stawienie czoła populizmowi i nietolerancji.