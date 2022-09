Avia Świdnik rozpoczęła współpracę z Legią Warszawa

Na mocy umowy, która została podpisana w Legia Training Center żółto-niebiescy zostali klubem partnerskim Legii.

– Współpraca z Legią, to dla nas przede wszystkim wielkie wyróżnienie, bo to jeden z największych klubów w Polsce, który posiada też najlepszą i najnowocześniejszą w kraju bazę treningową. Dyrektor akademii Marek Śledź, to fachowiec, który akceptuje tylko pełny profesjonalizm. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że docenił naszą pracę, rozwój akademii i zdecydował się na współpracę właśnie z nami – mówi Wojciech Szacoń, koordynator akademii Avii.

Wyjaśnia też, co tak naprawdę zyskają młodzi piłkarze ze Świdnika, a także sam klub. – Wyróżniłbym trzy główne filary naszej współpracy, które przyniosą nam największe korzyści. Pierwszy, to ścieżka rozwoju dla najzdolniejszych zawodników. Najpierw możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, a później może także transfer do akademii Legii. Drugim ważnym elementem na pewno będzie to, że będziemy mieli pełny dostęp do metodologii szkolenia Legii. A naszym celem jest to, żeby w Świdniku dać dzieciakom narzędzia, żeby dzięki treningowi u nas mogły wejść na jak najwyższy poziom. Ostatnia sprawa, to staże trenerskie i możliwość rozwoju naszej kadry szkoleniowej. Dzięki tej współpracy mamy nieograniczoną liczbowo możliwość wyjazdu na staże naszych trenerów – wyjaśnia Szacoń.

Zadowoleni z współpracy są także przedstawiciele „Wojskowych”. Dyrektor akademii Marek Śledź przyznaje, że Legii zależało na tym, żeby mieć swojego przedstawiciela w tej części kraju.

– Podpisanie umowy z Avią jest bardzo istotnym elementem, nie tylko dlatego, że jest to Avia i że dotyka pewnego obszaru Polski, w których chcieliśmy mieć swojego ambasadora, ale też projekt klubów filialnych wpisuje się mocno w strategię rozwoju takiej marki jak Legia i takiej akademii jak nasza. Dlatego z wielką radością podjęliśmy współpracę z klubem ze Świdnika. Koordynator tego projektu i jednocześnie szef szkolenia w Avii, to trener, który bywał u mnie na stażach, a także reprezentował klub partnerski w poprzedniej mojej pracy. Zna zatem strategię klubów filialnych, a także technologię szkolenia, która jest tutaj elementem najistotniejszym. Zależy nam na tym, aby kluby, z którymi współpracujemy choć w części korzystały z dóbr pewnej jakości szkoleniowej, która dzisiaj jest dedykowana Akademii Legii. Być może zabrzmi to nieskromnie, ale jest to w tej chwili jakość nieosiągalna dla innych podmiotów szkoleniowych w Polsce – przekonuje Marek Śledź.

I wylicza, jakie korzyści z współpracy obu akademii płyną dla żółto-niebieskich. – Trenerzy z Avii będą mieli możliwość poza dostępem do wspomnianej technologii, korzystać z pewnej otwartości edukacyjnej, którą sami jesteśmy nacechowani. Mogą do nas przyjeżdżać, doświadczyć staży, gdzie będą mogli korzystać z naszej wiedzy. W pewnym sensie ułatwiamy trenerom pracę pod kątem pozyskiwania zawodników. Przy rozmowie z nimi i ich rodzicami przekazują im możliwość szerokiej perspektywy rozwoju, która nie kończy się na lokalnym środowisku, ale jeśli taki zawodnik będzie bardzo dobry, to ma szansę trafić do moim zdaniem najlepiej przygotowanego pod względem szkoleniowym i infrastrukturalnym ośrodka w Polsce – dodaje dyrektor Śledź.