Chełmianka – Korona II Kielce 0:0. Podejmowali złe decyzje

Świdniczanka – Motor II Lublin 7:2. Koncert w pierwszej połowie i udany rewanż

Świdniczanka na inaugurację przegrała w Lublinie z Motorem II 0:2. Chociaż drużyna Łukasza Gieresza i tak wywalczyła za to spotkanie trzy punkty walkowerem, to w sobotę chciała się zrewanżować przeciwnikowi. Nie ma wątpliwości, że to się udało. Lider tabeli grupy pierwszej rozbił rezerwy lublinian aż… 7:2.