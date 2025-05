Prezydencka limuzyna sprzedana. Chcą teraz kupić nowe auto dla ratusza

„Nie czuję potrzeby używania limuzyny wiedząc w jakiej sytuacji jest obecnie miasto”– stwierdził pod koniec zeszłego roku, po kilku miesiącach swojej prezydentury Rafał Zwolak. I w mediach społecznościowych zakomunikował, że Miejski Zakład Komunikacji sprzedaje komfortową skodę superb. Od 2019 roku korzystał z tego auta prezydent Zamościa, jego zastępcy, także dyrektorzy wydziałów, a w razie potrzeby urzędnicy zamojskiego magistratu.

Trzy busiki zamiast skody

Samochód został wystawiony w popularnym internetowym serwisie motoryzacyjnym. Cena wyjściowa opiewała na 120 tys. zł. Sam prezydent reklamował skodę tak: „Samochód jest w dobrym stanie technicznym, po pełnym serwisie, nie wymaga napraw. Posiada najbogatsze wyposażenie w tym modelu oraz napęd na 4 koła”.

Zdradził wtedy także, że jest plan, by po sfinalizowaniu transakcji kupić trzy inne auta, używane minibusy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Ogrodu Zoologicznego oraz Książnicy Zamojskiej.

Tumaczył też, że urząd luksusowej skody nie potrzebuje, bo nie wykorzystuje jej zbyt często, a utrzymanie kosztuje sporo. Miasto na podstawie umowy wynajmu płaciło Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, do którego auto formalnie należało, 3,5 tys. zł co miesiąc. Za te pieniądze, jak nam przekazał rzecznik prezydenta, ratusz miał zagwarantowany stały dostęp do samochodu, jego sprzątanie, przeglądy, ewentualne naprawy itd. Czyli „full service”. Dodatkowo urząd musiał płacić jeszcze za paliwo.

Nie było chętnych, cena spadała

Czas mijał, ale skoda nie zmieniała właściciela. Pod koniec stycznia cena zeszła już do 99 tys. zł. Prezes MZK tłumaczył to wówczas małym zainteresowaniem ofertą. – Dzwonią ludzie, pytają, niestety sprawdzają również szkodowość tego samochodu, a ta była dosyć spora w swoim czasie – mówił na konferencji prasowej Sławomir Ożgo.

Dodał wówczas, że szkody zaistniały jeszcze za poprzedniego prezydenta. Ale uważał też, że przebieg na poziomie 160 tys. kilometrów nie jest szczególnie duży jak na auto służbowe z tego rocznika.

Dopiero na początku marca pojawiły się informacje, że nabywca się znalazł. Jak dowiedzieliśmy się w czwartek od prezesa MZK, ostateczna cena wyniosła nieco ponad 89 tys. zł.

Od tamtej pory prezydent odbył kilka wyjazdów służbowych. Z jakich pojazdów korzystał? – Jeżdżę volksagenem transporterem (to było drugie auto MZK wykorzystywane przez ratusz – red.), a na jeden wyjazd pojechałem samochodem prywatnym – zdradził nam Rafał Zwolak. Chodziło o udział w konferencji w Warszawie, na którą samorządowiec wybrał się własnym fordem S-Maxem z 2013 roku.

A co z obietnicą zakupów samochodów dla miejskich jednostek? – ZOO ma dwa samochody. Do książnicy, która ma stary samochód chcielibyśmy kupić i dla gospodarki komunalnej również – powiedział nam prezydent Zwolak.

Dodał, że pracownik zajmujacy się utrzymaniem porządku w mieście jeździ autem prywatnym. – Dlatego chcielibyśmy kupić jakiś niedrogi samochodzik, który będzie służył na doraźne potrzeby. Bo w tym prywatnym np. nie mieszczą się kosiarki. To byłoby kilkanaście tysięcy – stwierdził prezydent.

Będzie hybryda dla ratusza?

Obaj z prezesem MZK zapewnili w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim, że po tych zakupach z pieniędzy ze skody jeszcze sporo zostanie. Okazuje się, że jest pomysł na jeszcze jeden zakup.

– MZK pracuje nad kupnem nowego auta dla potrzeb miasta – zdradził nam prezes Ożgo. Podkreślił, że nie ma to być samochód fabrycznie nowy, ale roczny, maksymalnie dwuletni. I prawdopodobnie hybrydowy. – Chcemy, żeby to nie był drogi samochód – dorzucił prezydent.

Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy miejska spółka na to przeznaczy oraz jakie wymagania co do wyposażenia i standardu postawi. Przetarg, który ma być ogłoszony jeszcze w maju, jest przygotowywany. Nie wiadomo również, ile teraz magistrat będzie tym razem płacił za wynajem.