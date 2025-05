Będzie rondo Koła Bialczan. Mieszkaniec skarży do rady i chce wyjaśnień

Koło Bialczan to najstarsze stowarzyszenie w Białej Podlaskiej, które w 2022 roku obchodziło 100-lecie istnienia. Zajmuje się m.in. coroczną kwestą na renowację zabytkowych pomników. Z inicjatywy stowarzyszenia w mieście odsłonięto m.in. pomnik aktora Romana Kłosowskiego. W ubiegłym roku, organizacja zawnioskowała o nazwanie nowego ronda. Później wniosek złożył też Marcin Dudziński, mieszkaniec Białej Podlaskiej. On z kolei proponował za patrona Tadeusza Jasińskiego, harcerza, młodego obrońcę Grodna przed inwazją Armii Czerwonej. Za swoje bohaterstwo zapłacił najwyższą cenę, został przywiązany do nacierającego czołgu jako „żywa tarcza”. W konsekwencji oddał życie w obronie ojczyzny. W odpowiedzi na petycję, prezydent zapewnił, że oceną tego pomysłu zajmie się zespół ds. nazewnictwa ulic i placów.

W porządku obrad kwietniowej sesji znalazła się jednak uchwała w sprawie nazwy Koła Bialczan dla ronda. O sprawę dopytywał wówczas radny Marek Dzyr (PiS). – Pytałem na komisji, dlaczego taki wybór. Usłyszałem, że pod tą propozycją było więcej podpisów, a w drugiej był tylko wnioskodawca podpisany. Czy to jest plebiscyt na podpisy? Czy jednak jest gremium, które rozwiąże spór, która osoba czy organizacja zasługuje na nazwę - sugerował Dzyr. – Warto przyjąć standardową procedurę rozpatrywania wniosków, by wszyscy mieli równe szanse – dodał radny i przypomniał o drugiej propozycji patrona od Marcina Dudzińskiego.

- Podpisy są jednym z elementów oceny, ale nie jedynym - stwierdził Robert Woźniak (klub prezydenta), przewodniczący rady. Uzasadnienie rozszerzyła też Justyna Gorczyca, zastępczyni prezydenta. - Stowarzyszenie liczy ponad 300 osób. Tutaj chodzi o duży wymiar społeczny. Nie rozumiem, skąd takie poruszanie w przypadku Koła Bialczan, które promuje postawy patriotyczne czy historyczne- podkreśliła Gorczyca. Jednocześnie zaznaczyła, że zespół jest organem doradczym prezydenta i jego opinia nie jest warunkiem koniecznym do nadania nazwy ulicy czy ronda. Wówczas na sesji, 11 radnych z klubu prezydenta poparło propozycję Koła Bialczan, a 11 radnych (głównie z PiS) nie uczestniczyło w głosowaniu.

Marcin Dudziński, wnioskodawca drugiej nazwy chce jednak wyjaśnień od prezydenta i właśnie złożył skargę do rady miasta. - Dotyczy ona niezgodności publicznego zapewnienia prezydenta w sprawie rozpatrzenia mojej petycji o nadanie rondu imienia Tadeusza Jasińskiego. Mimo obietnicy skierowania wniosku do zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Białej Podlaskiej, ostatecznie tego nie zrobiono, a nazwę nadano bez konsultacji oraz bez poddania mojej propozycji pod głosowanie rady miasta- tłumaczy Dudziński. Przyznaje, że czuje się „oszukany i rozczarowany”. W jego ocenie, takie działania naruszają zasady równego traktowania i podważają zaufanie społeczności lokalnej do władz.