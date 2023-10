Chełmianka prowadziła z Garbarnią, ale nie zdobyła nawet punktu

W pierwszej połowie goście przeżywali trudne chwile. Spadkowicz z II ligi miał przewagę i kilka razy sprawdził czujność Sebastiana Ciołka.

Bramkarz ekipy z Chełma wykonał jednak swoją robotę bez zarzutu i do przerwy nie dał się zaskoczyć. Raz golkipera uratował słupek – w 26 minucie po strzale z rzutu wolnego Michała Kleca. W końcówce, przed przyjezdnymi pojawiła się też okazja, żeby wyjść na prowadzenie. W bardzo dobrej sytuacji znalazł się Krystian Mroczek, ale z bliska nie zdołał wpakować piłki do siatki. W efekcie, do przerwy było 0:0.

Goście świetnie weszli w drugą część spotkania. Najpierw Dominik Stępień po centrze z rzutu wolnego strzelił głową w słupek. Po chwili winy odkupił Mroczek, który w 51 minucie uderzył po długim rogu na 0:1. Podopieczni trenera Bonina później kilka razy byli w tarapatach, ale się wybronili. W 70 minucie mogli zamknąć zawody, ale pojedynek z bramkarzem rywali przegrał Jakub Karbownik.

Przyjezdni trzymali się dzielnie, ale „tylko” do 82 minuty. Wówczas Mateusz Sowiński w sytuacji sam na sam pokonał Ciołka. Garbarnia ruszyła do ataku, w poszukiwaniu drugiego gola i w 88 minucie jednak dopięła swego po celnym strzale do siatki Kleca.

W następnej kolejce do Chełma przyjedzie Sokół Sieniawa, który pod wodzą nowego trenera, Roberta Chmury wyraźnie odżył i zaczął punktować.

Garbarnia Kraków – Chełmianka Chełm 2:1 (0:0)

Bramki: Sowiński (82), Klec (88) – Mroczek (51).

Garbarnia: Zagórowski – Wielecki (78 Szuta), Kajpust, Czekaj (87 M. Nowak), Moskiewicz, Wątroba (65 Żurek), Dziedzic, Duda (65 Sowiński), Klec, Grzybowski, Durda (46 Opalski).

Chełmianka: Ciołek – Ofiara, Wiatrak, Stępień (90+1 Knap), Pendel (80 Bednara), A. Nowak, Piekarski, Marchuk (84 Groborz), Karbownik, Korbecki, Mroczek (80 Konojacki).