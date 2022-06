Chełmianka – Tomasovia 4:1. Paweł Babiarz nie będzie już trenerem niebiesko-białych

Już w 11 minucie aktywny Paweł Myśliwiecki otworzył wynik. Zanim minęło pół godziny gry ten sam zawodnik znowu miał duży udział przy bramce numer dwa. Tym razem wywalczył rzut karny, którego na drugiego gola zamienił Łukasz Mazurek. W pierwszej połowie biało-zieloni jeszcze dobili przeciwnika, a na listę strzelców wpisał się Patryk Czułowski.

Po zmianie stron kibice w Chełmie obejrzeli dwie kolejne bramki. Najpierw Rafał Kycko zaliczył honorowe trafienie dla rywali po świetnym uderzeniu w „okienko” z około 25 metrów. Ostatnie słowo należało jednak do zawodnika, który rozpoczął strzelanie w sobotnich derbach – Myśliwieckiego. „Myśliwy” sfinalizował ładną akcję gospodarzy i ustalił rezultat na 4:1.

Sobotnim meczem, z Tomasovią pożegnał się trener Paweł Babiarz, który już teraz kończy przygodę z niebiesko-białymi. – Ustaliliśmy to z działaczami już kilka dni temu. Chciałem, żeby klub miał trochę czasu na poukładanie drużyny, wiadomo, że przed nami ostatni tydzień treningów, dlatego można powiedzieć, że od niedzieli mnie już nie ma. Nikt mnie jednak nie wyganiał z drużyny, to moja decyzja, a muszę też wziąć ten wynik na swoje barki i sam chcę się zastanowić, co dalej – wyjaśnia szkoleniowiec.

A jak ocenia sobotnie zawody? – Chełmianka była o klasę lepsza. Tym bardziej, że my wystawiliśmy kilku młodych chłopaków, bo nadal walczymy o drugie miejsce w Pro Junior System. Dostali szansę, żeby zebrać doświadczenie, a my przy okazji łapiemy punkty do PJS. Sytuacji było sporo i to z obu stron, mogło się skończyć wynikiem 8:3 lub 8:4 – wyjaśnia trener Babiarz.

Chełmianka Chełm – Tomasovia Tomaszów Lubelski 4:1 (3:0)

Bramki: Myśliwiecki (11, 82), Mazurek (27-z karnego), Czułowski (45) – Kycko (60).

Chełmianka: Ciołek – Wiatrak, Mazurek, Duda, Budzyński, Bednara (46 Dziubiński), Wójcik (68 Kahsay), Skoczylas, Bonin, Czułowski (71 Giletycz), Myśliwiecki.

Tomasovia: Krawczyk – Pleskacz, Chmura, Skiba, Lis (46 Zozulia), Lasota, Słotwiński (66 Tsybulnyk), Kycko (60 Żurawski), Orzechowski, D.Szuta (46 Smoła), Dorosz (75 J.Szuta).

Żółte kartki: Myśliwiecki – J. Szuta, Pleskacz.