Chełmianka wygrywa w Ostrowcu Świętokrzyskim i w świetnych nastrojach kończy pierwszą część sezonu

Po zwycięstwie w Lubartowie w zaległym meczu poprzedniej kolejki podopieczni trenera Grzegorza Bonina mieli na koncie 29 punktów. W piątek Sebastian Ciołek i spółka wybrali się do Ostrowca Świętokrzyskiego na starcie z tamtejszym KSZO, które do tej pory uzbierało trzy „oczka” więcej.

Chełmianka zagrała w piątek koncertowe zawody. W 28 minucie rzut karny na gola zamienił Bartłomiej Korbecki, a tuż przed przerwą drugiego gola dla gości po dobrze bitym rzucie rożnym strzelił Volodymyr Bobrov. Po przerwie ekipa z Chełma grała głównie z kontry i w 84 minucie zadała jeszcze jeden cios. Na listę strzelców wpisał się wprowadzony w 69 minucie Jakub Karbownik, a podawał mu inny ze zmienników – Krystian Mroczek.

– Pierwsza połowa toczyła się pod naszą całkowitą kontrolą, a KSZO zagrażało nam jedyni po stałych fragmentach gry. Rywale nie stworzyli w zasadzie żadnej sytuacji. My mieliśmy ich z kolei sporo, ale strzeliliśmy gole z rzutu karnego i po rzucie rożnym. Zabezpieczyliśmy się też na granie piłek za nasze plecy – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Grzegorz Bonin, trener Chełmianki. – W drugiej połowie KSZO musiało się bardziej otworzyć. Rywale oddali dwa groźne strzały, a my wiele razy wychodziliśmy z kontrami i mieliśmy sporo sytuacji. Wykorzystaliśmy jedną, ale ogólnie mówiąc wygraliśmy zasłużenie. Cieszymy się bardzo. Za nami moim zdaniem bardzo udana runda. Myślę, że pokazaliśmy to, że jesteśmy prawdziwym zespołem. W tym meczu kilku chłopaków dostało swoją szansę i dali z siebie wszystko. Teraz czeka nas przerwa, a następnie przygotowania do rundy wiosennej – zakończył trener drużyny z Chełma.

Dzięki piątkowej wygranej Chełmianka zakończyła pierwszą część sezonu z dorobkiem 10 zwycięstw, dwóch remisów i sześciu porażek co daje jej miejsce w ścisłej czołówce trzeciej ligi.

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Chełmianka Chełm 0:3 (0:2)

Bramki: Korbecki (28-karny), Bobrow (45), Karbownik (84).

KSZO: Klon – Jarzynka, Mazurek II, Zimnicki (74 Zdyb), Brągiel, Tymoshenko (66 Lipka), Mężyk (89 Lenard), Nawrot, Domagała, Szynka, Pisarek.

Chełmianka: Ciołek – Piekarski, Knap (64 Mroczek), Korbecki, Marchuk (81 Stępień), Groborz, Konojacki (69 Karbownik), Wiatrak, Bobrov, Bednara (69 Pendel), Płocki.

Żółte kartki: Nawrot, Mazurek, Szynka, Mężyk – Groborz, Korbecki, Knap, Konojacki, Mroczek.

Sędziował: Marcin Sokołowski (Mińsk Mazowiecki)