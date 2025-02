Chełmianka wypożyczyła skrzydłowego z Betclic II ligi

W sobotę szkoleniowiec biało-zielonych tłumaczył, że transfer, który był już dogadany nie wypalił, z powodu kłopotów zdrowotnych zawodnika. Klub z Chełma prowadził jednak rozmowy z innymi graczami i szybko okazało się, że zakończyły się one sukcesem.

Kroczek, to zawodnik z rocznika 2005. Przygodę z piłką zaczynał w AF Szczecin, ale błyskawicznie przeniósł się do akademii Pogoni Szczecin. W ekipie „Portowców” spędził wiele lat, a w seniorach zadebiutował już w 2021 roku, kiedy zagrał 45 minut w trzecioligowych rezerwach. Co ciekawe, kolejny występ na tym poziomie zaliczył dopiero dwa lata później. Na koniec rozgrywek zaliczył wtedy 90 minut w III lidze.

W sezonie 23/24 był już ważnym graczem w Pogoni II. W pierwszej kolejce otrzymał co prawda czerwoną kartkę, ale w kolejnych występach zapisał na swoim koncie pięć goli i jedną asystę.

W październiku 2024 roku podpisał umowę z drugoligową Skrą Częstochowa. Na boisku pojawił się dwa razy, ale w sumie spędził na nim jedynie około 30 minut.

To drugi transfer Chełmianki. Wcześniej do ekipy biało-zielonych dołączył Karol Sałamaj z Wisły II Kraków. Z drużyną trenera Bonina pożegnali się z kolei: Dominik Stępień (Mławianka Mława), Jakub Knap (Lewart Lubartów), Oliwier Konojacki (Świdniczanka Świdnik), Karol Pendel (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski) oraz Mateusz Boczuliński (szuka klubu).