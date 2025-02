Biało-zieloni strzelają ostatnio sporo goli. W miniony weekend rozgromili ligowego rywala – Lewart Lubartów 6:1. Tym razem zdobyli cztery bramki i chociaż rywale wystąpili w rezerwowym składzie, bo ta bardziej podstawowa jedenastka grała wcześniej z Wieczystą Kraków (3:3), to i tak są powody do radości.

Po pierwszej połowie podopieczni trenera Bonina prowadzili 1:0. Karol Sałamaj, czyli nowy nabytek klubu z Chełma asystował, a na listę strzelców wpisał się Krystian Mroczek.

Błyskawicznie po przerwie gospodarze doprowadzili do remisu. Kolejne fragmenty należały jednak do Dawida Kasprzyka i jego kolegów. To właśnie były napastnik Motoru Lublin ponownie wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. A później dublet zaliczył Paweł Perdun. Efekt? Chełmianka ostatecznie pokonała rywala z Betclic I ligi aż 4:1.

Stal Stalowa Wola – Chełmianka Chełm 1:4 (0:1)

Bramki: Piotrowski (47) – Mroczek (23), Kasprzyk (62), Perdun (67, 78).

Stal: Wilk (60 Stanny) – Oko (46 Piotrowski), Mehremić, Gvozdenović, Pioterczak, Fedejko, Svec (71 Cholewa), Łącki i trzech zawodników testowanych.

Chełmianka: Jerke – Wiatrak, Cichocki, Kventsar, Zmorzyński, Piekarski, Kobiałka, Klec, Sałamaj, Korbecki, Mroczek oraz Grzywaczewski, Sarnowski, Ofiara, Pek, Perdun, Karbownik, Kasprzyk.