Czarni Połaniec – Avia Świdnik 4:2. Cztery rzuty karne dla rywali i pierwsza wyjazdowa porażka

Stop wywłaszczeniom. Mieszkańcy od kilku miesięcy protestują przeciwko CPK

Te same transparenty, te same postulaty, ci sami ludzie. Od wielu miesięcy mieszkańcy Krasnegostawu i okolic sprzeciwiają się planom budowy torów dla szybkiej kolei prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W piątek zorganizowali kolejny protest.