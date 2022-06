Czarni Połaniec – Chełmianka 0:3. Znowu drugie miejsce

Po zdrowe serce dla Olusia. Apel o pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie 2,5-latka z Lublina

Olek ma 2,5 roku. To drobny chłopiec o błękitnych oczach w niebieskich oprawkach okularów, tulący się do swojej mamy Pauliny Polak. Mieszkanka Lublina o sercu, zwłaszcza swojego synka, które jest chore i było już „łatane” wie prawie wszystko. Chłopiec otrzymał kwalifikację do operacji w Bostonie. Ale jej koszt to milion złotych.