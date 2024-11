Gol zaliczki i gra w przewadze nie wystarczyły. Lewart przegrał z Podhalem

0 A A

Przed tygodniem Lewart stracił punkt w samej końcówce meczu z Czarnymi Połaniec. W sobotę sytuacja była podobna. Ekipa z Lubartowa prowadziła u siebie z Podhalem Nowy Targ od 81 minuty. Co więcej, grała w liczebnej przewadze. To jednak nie wystarczyło, żeby beniaminek dopisał do swojego konta choćby „oczko”. Goście w samej końcówce zadali dwa ciosy i wygrali 2:1.

Lewart znowu stracił punkty w końcówce meczu (fot. MKS Podlasie Biała Podlaska/facebook)