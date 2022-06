Gryf Gmina Zamość – Chełmianka 0:2. Odzyskali Puchar Polski

Zamość walczy o inwestycję za 120 milionów złotych. Chodzi o 3 tysiące miejsc pracy

Pod uwagę branych jest kilka lokalizacji. Jedna z nich to Mokre w gm. Zamość. Jeśli miejscowi, m.in. samorządy zdołają spełnić oczekiwania inwestora, to właśnie tutaj ma szanse powstać Centrum Modernizacji Śmigłowców – inwestycja wartości ok. 120 mln złotych, zapewniająca pracę nawet 3 tys. osób.