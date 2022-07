Król strzelców klasy okręgowej zagra w Chełmiance

Szkoleniowiec biało-zielonych liczył, że w lecie nie będzie musiał dokonywać zbyt wielu zmian kadrowych. Niestety, wyszło zupełnie inaczej, bo już wiadomo, że z Chełma odejdzie spora grupa doświadczonych zawodników z: kapitanem Michałem Wołosem na czele. W nowym sezonie zabraknie też: najlepszego strzelca Ezany Kahsaya, czy innych, podstawowych piłkarzy: Sebastiana Ciołka, Łukasza Mazurka oraz Dawida Skoczylasa.

W pierwszym meczu kontrolnym trener Złomańczuk przyglądał się głównie młodzieży z regionu. W tym gronie byli: Jakub Grzywaczewski (ostatnio Wiślanie Jaśkowice), Jakub Knap (Motor II) oraz Paweł Perdun (Górnik II Łęczna, a ostatnio Avia Świdnik). Rywalem Chełmianki była właśnie Avia, która wygrała mecz 3:2.

Na murawie zabrakło jeszcze Grzegorza Bonina, czy Patryka Czułowskiego. Obaj zostają jednak w zespole. – Zmian na pewno będzie mnóstwo, tak samo jak testowanych zawodników. Ciężko na razie powiedzieć, na co będzie nas stać w nowym sezonie, bo na razie budujemy nowy zespół. Tak naprawdę zostanie chyba około siedmiu osób z poprzednich rozgrywek – wyjaśnia trener Złomańczuk.

I dodaje, że akurat Bonin i Czułowski nigdzie się nie ruszają. – Grzesiek miał lekki uraz, a tak naprawdę chodziło o przemęczenie i nie chcieliśmy ryzykować. Jest też drugim trenerem i pomaga nam także na ławce. Będzie jednak z nami, tak samo, jak Patryk Czułowski, który akurat był chory i nie mógł wystąpić w tym sparingu. To że podpisał nowy kontrakt, to jednak bardzo dobra wiadomość – cieszy się opiekun biało-zielonych, który przyznaje, że ma już nowego zawodnika.

– Mateusz Chwedoruk z Bugu Hanna będzie naszym pierwszym transferem. Nastrzelał ostatnio sporo bramek w klasie okręgowej i na pewno potrafi pakować piłkę do siatki. Przeskakuje dwie klasy do góry, ale jest ciekawym graczem, który nam się przyda. Można powiedzieć, że tej drużynie wyrwano ostatnio sporo zębów, ale akurat w ataku będziemy mieli właśnie Mateusza i Pawła Myśliwieckiego, więc po odejściu „Iziego” nie powinno być tak źle. Nadal jednak rozglądamy się za nowymi zawodnikami i będzie się u nas przewijać sporo młodych chłopaków. Przyglądamy się i wkrótce będziemy podejmować decyzje – wyjaśnia szkoleniowiec.

Jeżeli chodzi o Chwedoruka, to w ostatnich latach ten napastnik występował w Bugu Hanna i aż cztery razy z rzędu był królem strzelców w okręgówce. W dwóch poprzednich sezonach uzbierał aż 78 goli. W rozgrywkach 2021/2022 zapisał na swoim koncie aż 40 trafień. – W przeszłości zgłaszały się po mnie kluby trzecio i czwartoligowe. Byłem młodszy i nie chciałem wyjeżdżać, czego teraz trochę żałuję. Chciałbym spróbować swoich sił jak najwyżej to możliwe i teraz czuję się na to gotowy. Wiem, że sobie poradzę – mówił nam kilka tygodni temu Chwedoruk.

W środę Chełmianka rozegra drugi mecz kontrolny. Tym razem o godz. godz. 9.30, na boisku przy ul. Rusałka w Lublinie zmierzy się z drugim zespołem Motoru. Żółto-biało-niebieskich od niedawna prowadzi Artur Bożyk. W sobotę biało-zieloni mają w planach sparing z Tomasovią (godz. 11), a na koniec letnich przygotowań zmierzą się jeszcze z Lublinianką. Nowy sezon w grupie czwartej rozpocznie się w weekend 6-7 sierpnia. Na inaugurację do Chełma przyjedzie Podlasie Biała Podlaska.