Podlasie wywalczyło w Nowym Targu jeden punkt

Szymon Szydełko szybko stracił posadę szkoleniowca Podhala. Zastąpił go Tomasz Kuźma, ale w dwóch meczach na razie zespół pod jego wodzą wywalczył dwa punkty.

Gospodarze nieźle zaczęli, bo szybko na 1:0 powinien trafić Jakub Rubiś, ale dosłownie z kilku metrów w ogóle nie trafił w bramkę. Później obie ekipy miały swoje szanse. Po stronie przyjezdnych w przeciągu kilkudziesięciu sekund groźnie uderzali: Maciej Kurowski i Szymon Kamiński. Niestety, bez efektu bramkowego. I do przerwy bramki nie padły.

Wydawało się, że gol paść musi w 56 minucie, i to dla przyjezdnych. Najpierw centymetrów do szczęścia zabrakło Dwidowi Nojszewskiemu, który huknął z dystansu jednak tylko w poprzeczkę. Piłka spadła pod nogi Kurowskiego, ale ten z bliska nie potrafił dobić jej do pustej bramki.

W końcówce groźniejsze było Podhale, ale wynik już się nie zmienił. A to oznacza, że drużyna Artura Renkowskiego przedłużyła serię meczów bez porażki do czterech. W tym czasie biało-zieloni zanotowali jednak tylko jedno zwycięstwo i trzy remisy.

Podhale Nowy Targ – Podlasie Biała Podlaska 0:0

Podhale: Osobiński – Chmelenko (46 Drobnak), Nokrosius, Jakubowski, Rubiś (79 Kozarzewski), Tymosiak, Karmański, Purcha, Michota, Grzebieluch (68 Niedziałkowski), Antkowiak.

Podlasie: Misztal – Kapuściński, Podstolak, Avdieiev (58 Kozłowski), Salak, Kamiński, Orzechowski, Pigiel, Jakóbczyk, Kurowski, Nojszewski (75 Pacek).