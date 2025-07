Sparingi trzecioligowców: Avia Świdnik lepsza od Stali Kraśnik, a Chełmianka od Podlasia Biała Podlaska

Jednym z meczów kontrolnych, jaki odbył się w miniony weekend było starcie Avii Świdnik ze Stalą Kraśnik. Już w piątej minucie przyjezdni groźnie strzelali, na szczęście dla gospodarzy na posterunku był bramkarz Avii Igor Bartnik. Świdniczanie odpowiedzieli uderzeniem Andrija Remeniuka nad bramką, a w 14 minucie objęli prowadzenie. Po dośrodkowaniu Dave’a Assuncao piłka trafiła na głowę Dominika Pisarka, który nie miał żadnych problemów z umieszczeniem jej w siatce. W 21 minucie beniaminek wyrównał po strzale Mateusza Jędrasika.

W dalszej części spotkania obie drużyny miały swoje okazje do strzelenia kolejnych goli. Pierwsi do siatki w 29 minucie ponownie trafili gospodarze. Precyzyjne podanie powracającego do Avii Mateusza Jarzynki wykorzystał Dominik Pisarek. Nie bez winy był tutaj bramkarz Stali Tadeusz Grabowski. Siedem minut później kraśniczanie cieszyli się z wyrównania. Tym razem pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Ernest Skrzyński. Warto dodać, że obaj zdobywcy bramek dla beniaminka Betclic III Ligi pod koniec minionego tygodnia przedłużyli swoje kontrakty. Nowe umowy ze Stalą zostały zawarte na dwa lata.

W drugiej odsłonie świdniczanie mieli okazje do podwyższenia rezultatu. Na listę strzelców mogli wpisać się Arkadiusz Maj, Paweł Uliczny, Wojciech Kalinowski. Losy meczu rozstrzygnęły się w końcówce W 78 minucie Avia przeprowadziła kontratak zakończony golem. Piłkę w kierunku Marcina Pigiela prostopadłym podaniem zagrał Arkadiusz Maj, a ten minął bramkarza Stali i wpakował piłkę do bramki. W 81 minucie wynik spotkania na 4:2 ustalił Maj.

– Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połową. Popełniliśmy jednak dwa błędy, po których straciliśmy bramki. Jesteśmy na etapie poznawania się. W drużynie jest połowa nowych zawodników. Kolejny sparing pokaże nam co jeszcze mamy do poprawy – powiedział po końcowym gwizdku Dominik Pisarek.

Meczem kontrolnym ze Stalą Kraśnik drużyna Avii zakończyła drugi tydzień przygotowań do nowego sezonu. – Tydzień był bardzo intensywny. Koncentrowaliśmy się na budowaniu gry pod presją przeciwnika przeciwko drużynom. Jeśli chodzi o bronienie, koncentrowaliśmy się na obronie niskiej z przejściem do obrony pola karnego. Przed sparingiem zawodnicy wypełniali ankiety, w których dali subiektywne informacje, że do meczu ze Stalą przystępowali ze zmęczeniem. Dlatego cieszy mnie zwycięstwo. Jest też jeszcze co poprawiać, chociażby w kontekście dwóch straconych bramek, które były wynikiem błędów indywidualnych. Musimy się tego wystrzegać. W lidze takie błędy będą kosztować nas utratę trzech bądź jednego punktu. Z meczu jestem względnie zadowolony. Kontrolowaliśmy spotkanie, przeważaliśmy nad przeciwnikiem. W większej części byliśmy w posiadaniu piłki, stworzyliśmy więcej sytuacji. Obraz popsuły dwie stracone bramki. Chcemy wygrywać na zero z tyłu. Przed nami jeszcze dwa tygodnie. Zawodnicy są świadomi błędów, po analizach wyciągają wnioski – powiedział szkoleniowiec świdniczan Wojciech Szacoń.

Avia Świdnik – Stal Kraśnik 4:2 (2:2)

Bramki: Pisarek (dwie), Pigiel, Maj – Jędrasik, Skrzyński.

Avia: Bartnik - Zbozień, Jarzynka, Rozmus, Dave, Wójcik, Zawadzki, Remeniuk, Zuber, Małecki, Pisarek. II połowa: zawodnik testowany – Dobrzyński, Kamiński, Orzechowski, Kalinowski, Popiołek, Uliczny, Pigiel, Marek, zawodnik testowany, Maj.

Grę kontrolną rozegrali w sobotnie przedpołudnie piłkarze Chełmianki i Podlasia Biała Podlaska. W pierwszej połowie od początku w ekipie gospodarzy wystąpili podstawowi piłkarze. Miejscowi mieli swoje okazje, z których wykorzystali tylko jedną. Podobnie było w przypadku gości z Białej Podlaskiej.

W drugiej odsłonie szkoleniowiec Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski wprowadził zmienników i graczy testowanych. Jeden z nich strzelił gola przechylając szalę zwycięstwa.

Chełmianka Chełm – Podlasie Biała Podlaska 2:1 (1:1)

Bramki: Tomczyk, zawodnik testowany – Grochowski.

Chełmianka: Wilk – Adamski, Sarnowski, Czerech, Cichocki, Mydlarz, zawodnik testowany, Konojacki, Korbecki, Tomczyk. Grali również: Grzywaczewski, Wiatrak, Cichocki, Kobiałka, Mroczek, Kiebzak, Karbownik oraz zawodnicy testowani.

Podlasie: zawodnik testowany – Dmitruk, Bobowski, zawodnik testowany, Maluga, Nojszewski, Kopytov, Jakóbczyk, Horzhui, Grochowski, zawodnik testowany. Grali również: Jeż, Mikołajewski, Oremczuk, Manamela, Andrzejuk, Twarowski, Mazurek, Kosieradzki, Żakiewicz i dwóch zawodników testowanych.

Świdniczanka Świdnik - Wilga Garwolin 2:4

Bramki dla Świdniczanki: zawodnicy testowani.

Podpisują kontrakty

Zawodnik RPA w Podlasiu

Rakhidi Manamela został nowym graczem Podlasia Biała-Podlaska. Piłkarz ma 24 lata, pochodzi z RPA, występuje jako defensywny pomocnik. W Polsce grał w Borowiaku Czersk i Głogovii Głogów Małopolski. Ostatnio występował w Sokole Sieniawa, na poziomie IV ligi. W spotkaniu kontrolnym z Chełmianką pokazał się z dobrej strony. Zdążył już zdobyć ksywkę „Kante”. Trener Maciej Oleksiuk i kibice liczą na tego piłkarza.

Z Chełmianki do Kraśnika

20-letni Marcel Złomańczuk został zawodnikiem Stali Kraśnik. Przygodę z piłką zaczynał w Widoku Lublin, następnie grał w Motorze Lublin. Ostatnio reprezentował barwy Chełmianki. Pomocnik wystąpił w 10 meczach chełmskiego zespołu, w których zdobył dwie bramki.