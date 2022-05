Sparta Rejowiec Fabryczny – Chełmianka 0:7. Okręgowy Puchar Polski dla trzecioligowca

Do przerwy zanosiło się na kolejną niespodziankę. Sparta trzymała się dzielnie i po 45 minutach było 0:0. Goście dużo lepiej weszli jednak w drugą część spotkania. I tak naprawdę w kwadrans rozstrzygnęli losy spotkania.

Najpierw po zagraniu z prawego skrzydła Dawida Brzozowskiego piłkę tuż przed bramką przejął Paweł Myśliwiecki. I bez problemów umieścił ją w siatce. W tym momencie worek z bramkami rozwiązał się na dobre.

W przeciągu kolejnych dziewięciu minut z wyniki 0:1 zrobiło się 0:4. Najpierw po wrzutce Krystiana Wójcika żadnemu z obrońców nie udało się wybić futbolówki, a z prezentu skorzystał Ezana Kahsay, który z bliska wpakował piłkę do siatki głową. Następnie „Izi” dostał dobrą piłkę w szesnastkę i chociaż był odwrócony tyłem do bramki, to sprytnym lobem zaliczył trzecie trafienie dla przyjezdnych. Gospodarze nie zdążyli się jeszcze pozbierać, a już dostali kolejnego gola. Kashay tym razem wyłożył piłkę do Adriana Dziubińskiego, a ten z kilku metrów pokonał bramkarza rywali.

Piątą bramkę po podaniu Wójcika zdobył Patryk Czułowski, szóstą z metra dołożył Dziubiński, a wynik ustalił „Czoko” po ładnym uderzeniu zza pola karnego.

Dla ekipy z Chełma to była udana rozgrzewka przed ważnym meczem ligowym. Już w sobotę biało-zieloni zmierzą się u siebie z liderem tabeli – Cracovią II. Jeżeli wygrają, to zrównają się punktami z „Pasami”. Problem w tym, że podopieczni trenera Złomańczuka na wiosnę wygrali tylko raz na swoim stadionie w pięciu próbach. Czy tym razem się przełamią? Początek starcia na szycie zaplanowano na godz. 17.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Chełmianka Chełm 0:7 (0:0)

Bramki: Myśliwiecki (50), Kahsay (55, 56), Dziubiński (59, 84), Czułowski (78), Wójcik (88).

Sparta: Kamiński – Rutkowski, Grzechnik, Borówka, Huk (78 Guz), Bujak, Piatrenka, Martyn, Barabasz, Wołos, Jasiński.

Chełmianka: Długosz – Kanarek (46 Budzyński), Ł. Mazurek (46 Wiatrak), Duda, Brzozowski, Giletycz (62 Jeż), Bednara (46 Bednara), Czułowski, Skoczylas (46 Dziubiński), Myśliwiecki, Kahsay (62 D. Mazurek).