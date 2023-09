Świdniczanka Świdnik – Chełmianka Chełm 1:3. Gospodarzom zabrakło armat [zdjęcia]

Dla Świdniczanki i gości było to spotkanie o podwójną stawkę. Wyżej w tabeli byli goście, którzy mieli tylko punkt przewagi nad miejscowymi. Wygrana dawała komfort dla zwycięzcy i oddalenie od strefy spadkowej. Faworytem byli ograni już na III-ligowym poziomie przyjezdni. Gospodarze nie zamierzali się poddać bez walki, szukali swojej szansy.

Spotkanie toczyło się w przeważającej części w środku pola. Jednak wraz z upływem kolejnych minut goście powoli zaczęli budować przewagę. A po kwadransie cieszyli się z objęcia prowadzenia. Bramkarza Świdniczanki Pawła Sochę pokonał Bartłomiej Korbecki. Od momentu strzelenia pierwszego gola przyjezdni próbowali powiększyć przewagę. Robili to nie na tyle skutecznie aby po raz drugi cieszyć się z kolejnego trafienia. Co nie udało się w regulaminowym czasie, trafiło się Chełmiance w dodatkowych minutach pierwszej połowy. Kiedy już gospodarze szykowali się do zejścia do szatni, w mało groźnej sytuacji precyzyjny strzał oddał Korbecki. Golkiper beniaminka trochę za późno zareagował i do przerwy Chełmianka prowadziła 2:0.

Po zmianie stron gospodarze nie mieli już nic do stracenia. Podopieczni trenera Łukasza Gieresza próbowali zagrozić bramce przyjezdnych. Niestety, brakowało siły przebicia i armat. W 63 min po dośrodkowaniu z lewej strony piłka odbiła się od jednego z obrońców Chełmianki i minimalnie minęła bramkę gości. Po rzucie rożnym gospodarze groźnie główkowali. W 73 min szczęście uśmiechnęło się do świdniczan. Po ładnej akcji strzałem z dystansu w długi róg po ziemi popisał się Michał Zuber. Bramkarz Chełmianki Jakub Grzywaczewski wyciągnął się jak struna, ale nie zdołał nawet dotknąć piłki.

Zbliżenie się na różnicę jednej bramki wlało na chwilę nadzieję w serca kibiców beniaminka. Niestety została ona zgaszona w końcówce. W 89 min goście przeprowadzili klasyczną kontrę i Jakub Karbownik płaskim strzałem po ziemi w długi róg pokonał Sochę.

Świdniczanka Świdnik – Chełmianka Chełm 1:3 (0:2)

Bramki: Zuber (73) – Korbecki (14, 45 + 2), Karbownik (89).

Świdniczanka: Socha – Bednarczyk (90 Kutyła), Czułowski (46 Morenkov), Pielach, Koźlik, Sypeń (46 Sikora), Futa, Paluch, Kotowicz (90 Kukulski), Nawrocki (32 Zuber), Kompanicki.

Chełmianka: Grzywaczewski – Piekarski, Nowak (75 Knap), Stępień, Ofiara, Wiatrak, Bednara, Mroczek (75 Groborz), Pendel, Marchuk (63 Karbownik), Korbecki (90 Konojacki)

Żółte kartki: Czułowski, Koźlik, Zuber – Mroczek, Grzywaczewski, Piekarski, Wiatrak.

Sędziował jako główny: Kamil Chmielewski.