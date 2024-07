Zwycięstwo i remis Podlasia Biała Podlaska w ostatnich sparingach. Jeszcze trzy transfery

Opalski to pomocnik, który w latach 2019-2023 występował w juniorach i rezerwach Stali Rzeszów. Poprzedni sezon spędził za to w Garbarni Kraków.

Na boiskach III ligi uzbierał: 30 występów w lidze, dwa w Pucharze Polski (w sumie 17 razy wychodził w podstawowym składzie), a do tego: dwa gole i dwie asysty. Nie będzie jednak ostatnim nabytkiem klubu z Białej Podlaskiej.

– Na pewno jeszcze nie zamykamy kadry, przed ligą powinniśmy ogłosić jeszcze trzy kolejne transfery – zapowiada trener Renkowski.

Jak jego zawodnicy wypadli w ostatnich sparingach? Z rezerwami „Jagi” prowadzili już 2:0 do przerwy po trafieniach Ezany Kahsaya oraz Dominika Malugi. W drugiej połowie rywale odpowiedzieli jednak dwoma golami i zawody zakończyły się remisem 2:2. W drugim meczu Podlasie pokonało czwartoligowy Huragan 3:2, ale szkoleniowiec nie był zadowolony z postawy drużyny.

– Potwierdza się to, co wiemy już od dawna. Drużyna będzie się budowała już po rozpoczęciu rozgrywek, w trakcie sezonu. Było dużo błędów organizacyjnych i taktycznych, ale trzeba to wpisać w koszta. Chcieliśmy to zrobić i przebudować zespół, żeby było więcej jakości. I na pewno jest jej więcej. Potrzeba jednak teraz wspólnych treningów i czasu, żeby wszystko zagrało. Mimo wszystko, to nas nie usprawiedliwia i powinniśmy osiągać dobre wyniki już od pierwszej kolejki – przyznaje Artur Renkowski.

– Na pewno do poprawy jest sporo, w obu meczach było to widać. Z Jagiellonią II były dobre fragmenty, a trzeba pamiętać, że to wymagający zespół. Tym bardziej, że w meczu przeciwko nam wystąpiło dwóch chłopaków z pierwszej drużyny. Trzeba teraz pracować nad tym, żeby tych dobrych momentów było zdecydowanie więcej. O drugim spotkaniu z Huraganem mogę powiedzieć tyle, że na pewno oczekujemy od siebie dużo więcej – dodaje szkoleniowiec biało-zielonych.

Marcin Pigiel i spółka sezon 24/25 rozpoczną w sobotę, 3 sierpnia. O godz. 19.57 zagrają u siebie ze Świdniczanką. I będzie to jeden z ciekawszych meczów pierwszej kolejki w grupie czwartej III ligi.

Podlasie Biała Podlaska – Jagiellonia II Białystok 2:2 (2:0)

Bramki: Kahsay (17), Maluga (43).

Podlasie: Lipiec – Krawczyk, Podstolak, Avdieiev, Kamiński, Opalski, Pigiel, Kahsay (68 Wnuk), Gorzhuy (70 zawodnik testowany), Maluga, Handzlik (70 Cichocki).

Podlasie Biała Podlaska – Huragan Międzyrzec Podlaski 3:2

Bramki dla Podlasia: Grochowski, Cichocki, Chazan.

Podlasie: Misztal – Kozłowski, Chazan, zawodnik testowany I, Kaczyński, Lesiuk, Orzechowski, zawodnik testowany II, Kosieradzki, zawodnik testowany III, Cichocki oraz Sawczuk, Twarowski, Anrzejuk, Wojdat, zawodnik testowany IV, Grochowski.