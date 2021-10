Barca Academy Warszawa wygrała piłkarski Finałowy Turniej Wolności

Premier: Opozycja insynuacjami o polexicie usiłuje osłabić Unię Europejską

Budapeszt, Węgry. - To nie tylko fake news, to coś jeszcze gorszego - powiedział Mateusz Morawiecki, odnosząc się do płynących ze strony opozycji ostrzeżeń przed ryzykiem polexitu w związku z nierespektowaniem przez rząd PiS orzeczeń unijnego trybunału sprawiedliwości.