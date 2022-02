Kolejny sukces KS Lublin. Tym razem na mistrzostwach Polski Oldbojów

Esperal – wsparcie w leczeniu choroby alkoholowej

Proces leczenia choroby alkoholowej jest skomplikowany i długotrwały. Powinien składać się przynajmniej z kilku etapów i różnorodnych oddziaływań terapeutycznych, podejmowanych przez wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy. Ponieważ sam alkoholizm jest schorzeniem z natury złożonym, również walka z nim nie należy do najłatwiejszych. W komfortowych warunkach stacjonarnych placówek pacjent może jednak być spokojny. Poddaje się go tam działaniu różnych metod i wspierających technik leczenia uzależnienia, wśród których obecnie prym wiedzie farmakoterapia. Najpopularniejszym środkiem farmakologicznym wspierającym proces zdrowienia alkoholika jest Esperal, znany powszechnie jako wszywka alkoholowa. Ma postać jałowych tabletek umieszczanych podpowięziowo we wnętrzu organizmu człowieka. Choć wydaje się to skomplikowane, jego działanie opiera się na prostym mechanizmie blokady i awersji psychicznej pacjenta.