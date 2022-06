KS Lublin rośnie w siłę i zdobywa kolejne trofea

W zmaganiach wzięło udział 20 drużyn z całego kraju, w tym ekipa z Lublina, która trafiła do grupy A. Warto tu zauważyć, że Piotr Bielak do Sosnowca zabrał bardzo mocny zespół. Oprócz „stałych bywalców drużyny, czyli m.in.Pawła Bugały czy Grzegorza Bronowickiego, do Sosnowca pojechał także Kamil Styżej, Tomasz Brzyski, a także Grzegorz Bonin.

Lublinianie świetnie rozpoczęli turniej, bo na inaugurację pokonali Karpaty Krosno aż 10:0. Później przyszła wygrana z Widzewem Łódź, a następnie Solosem Jaworzno. W przedostatnim meczu grupowym KS Lublin zremisował z gospodarzami zmagań – Zagłębiem Sosnowiec, a na koniec pokonał Limanovię Limanowa i z dorobkiem 13 punktów zajął pierwsze miejsce w grupie i awansował do fazy pucharowej.

Drugiego dnia pierwszym rywalem lubelskiej drużyny była Łodzianka Łódź, którą KS Lublin pokonał 4:0, a w ćwierćfinale okazał się lepszy od Estery Przemyśl 5:2. W półfinale los skojarzył lublinian z drużyną z Radomska, a spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem ekipy Piotra Bielaka. Z kolei w finale doszło do rewanżowej potyczki z Zagłębiem Sosnowiec. Niestety tym razem lepsi okazali się rywale, którzy wygrali 3:1.

– Wicemistrzostwo Polski to wspaniały wynik chociaż odczuwamy pewien niedosyt, bo pierwsze miejsce było w naszym zasięgu – mówi Piotr Bielak. – To my mieliśmy więcej z gry, ale przeciwnik okazał się bezlitosny wykorzystując kontrataki. Rywale oddali w całym meczu cztery strzały, a trzy z nich wpadły do naszej bramki. Zagłębie szybko wyszło na prowadzenie, ale udało nam się wyrównać stan rywalizacji. Wydawało się, że kolejna bramka dla nas jest kwestią czasu. Jednak rywal przetrwał nasz napór i zdobył jeszcze dwie bramki. Mimo tego drugie miejsce to nasz duży sukces. Graliśmy ładny dla oka futbol i strzeliliśmy bardzo dużo bramek. Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko, a atmosfera w zespole była znakomita – dodaje Bielak.

Na osłodę dwaj zawodnicy KS Lublin – Mirosław Budka i Jacek Ziarkowski zostali najlepszymi strzelcami turnieju z dorobkiem dziewięciu bramek. A jak wypadli debiutanci? – Każdy z zawodników, którzy po raz pierwszy udali się z nami na turniej wnieśli dużo jakości i okazali się dużymi wzmocnieniami. Dziękujemy też Pani wiceprezydent Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak, a także Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie i Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej, którzy wsparli nasz wyjazd na turniej – kończy Bielak.

WYNIKI KS LUBLIN NA TURNIEJU W SOSNOWCU

MECZE GRUPOWE

KS Lublin – Karpaty Krosno 10-0 *KS Lublin – Widzew Łódź 4-0 * KS Lublin – Solos Jaworzno 5-1 * KS Lublin – Zagłębie Sosnowiec 2-2 * KS Lublin – Limanowia 5-0.

FAZA PUCHAROWA

1/8 finału: KS Lublin – Łodzianka Łódz 4-0 * Ćwierćfinał: KS Lublin – Esteral Przemyśl 5-2 * Półfinał:

KS Lublin – Radomsko 6-1 * Finał: KS Lublin – Zagłębie Sosnowiec 1-3.

Skład KS Lublin: Marcin Mańka, Kamil Styżej, Mirosław Budka (9 bramek), Jacek Ziarkowski (9 bramek), Tomasz Brzyski (5 bramek), Grzegorz Bonin (4 bramki), Paweł Bugała (4 bramki), Grzegorz Bronowicki (4 bramki), Dawid Ptaszyński (2 bramki), Konrad Zieliński (1 bramka), Jacek Paździor (1 bramka), Tomasz Prasnal (1 bramka), Piotr Bielak (1 bramka), Mirosław Zagrodniczek.