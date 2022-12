Mundial 2022: Portugalia – Szwajcaria 6:1. Totalna demolka i pewny awans

Ostatni mecz ćwierćfinałowy na mistrzostwach świata w 2022 roku miał bardzo jednostronny przebieg. Kibice, którzy liczyli na kolejną sensację mocno się rozczarowali, bo Portugalczycy bardzo szybko wzięli się do pracy, choć mecz dość niespodziewanie na ławce rezerwowych zaczął Cristiano Ronaldo. W 17 minucie Goncalo Ramos otrzymał podanie od Joao Felixa i z dość ostrego kąta uderzył nie do obrony pod poprzeczkę. Szwajcarzy mogli odpowiedzieć w 30 minucie ale Strzał Xherdana Shaqiriego z rzutu wolnego został sparowany przez Diego Costę. Trzy minuty później było już 2:0. Tym razem po dośrodkowaniu piłkę głową do siatki skierował doświadczony Pepe.

Sześć po zmianie stron Goncalo Ramos trafił po raz drugi tego wieczora, a kilka minut później na listę strzelców wpisał się Raphael Guerreiro. Co prawda w 58 minucie chwilę radości dał Manuel Akanji, ale za moment Goncalo Ramos skompletował hattricka, a Portugalia prowadziła już 5:1.

To nie był jednak koniec bo w doliczonym czasie gry technicznym uderzeniem wynik meczu ustalił Rafael Leao. Tym samym Portugalia odniosła drugie najwyższe na tegorocznym mundialu zwycięstwo – wyżej wygrała tylko Hiszpania z Kostaryką. La Roja jednak nie ma już w grze, a Cristiano Ronaldo i spółka w walce o półfinał zmierzą się z pogromcami Hiszpanów – Marokiem.

Portugalia – Szwajcaria 6:1 (2:0)

Bramki: G. Ramos (17, 51, 67), Pepe (33), R. Guerreiro (55), Leao (90) – Akanji (58).

Portugalia: D. Costa – Dalot, Pepe, R. Dias, R. Guerreiro – B. Silva (81 Neves), Carvalho, Otavio (73 Vitinha) – B. Fernandes (87 Leao), G. Ramos (73 Horta), Felix (73 Ronaldo).

Szwajcaria: Sommer – Akanji, Schaer (46 Comert), R. Rodriguez – Fernandes, Sow (54 Seferović), Xhaka, Freuler (54 Zakaria), Vargas (66 Okafor) – Embolo (89 Jashari), Shaqiri.