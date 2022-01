Na Politechnice Lubelskiej odbyła się konferencja dotycząca Programu Certyfikacji PZPN

Inicjatorem wydarzenia był Lubelski Związek Piłki Nożnej. Podczas spotkania obecni w auli Politechniki Lubelskiej byli: Zbigniew Bartnik (prezes LZPN), a także Stanisław Pryciuk (wiceprezes) i Jerzy Bojko (członek zarządu i członek komisji Certyfikacji Szkółek PZPN).

Celem spotkania było zachęcenie szkółek do przystąpienia do programu, a także możliwość zasięgnięcia szeregu informacji dla przedstawicieli tych szkółek, które uczestniczyły we wcześniejszej jego edycji. Na pytania uczestników odpowiadali: Katarzyna Kuna, Dariusz Siekliński, Bolesław Rajkiewicz i Marek Posłajko.

– Program Certyfikacji PZPN to bardzo ciekawy projekt. Naszym celem jako Lubelskiego Związku Piłki Nożnej było zachęcenie klubów i szkółek do przybycia na szkolenie dotyczące tego programu i dowiedzenie się bezpośrednio od fachowców oddelegowanych przez PZPN jak największej ilości szczegółów na jego temat. Mam tu na myśli kwestie szkoleniowe, a także logistyczne i finansowe. Cieszę się, że ta inicjatywa się powiodła. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej szkółek zdecyduje się na przystąpienie do Programu Certyfikacji. Chętnych jak widać nie brakuje – mówi Zbigniew Bartnik, prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wielu klubów i szkółek z Lubelszczyzny, ale i z województwa świętokrzyskiego. – W dzisiejszych czasach praca trenerów jest zupełnie inna niż kilkanaście lat temu. Kiedyś treningi piłki nożnej dzieci rozpoczynały w nieco późniejszym wieku, wobec czego posiadały już pewne umiejętności. Teraz trenerzy mają często do czynienia z bardzo małymi dziećmi i muszą nauczyć ich absolutnych podstaw ruchowych. Mają przed sobą trudne zadanie, ale w coraz lepszy sposób potrafią je realizować – ocenia Dariusz Siekliński, trener z licencją UEFA PRO, który przeprowadził główną część wykładową. – Nie ma co porównywać początków Programu Certyfikacji do tego co ma miejsce obecnie. W ciągu mijających dwóch lat zrobiliśmy kosmiczny krok do przodu. Widać to w pracy trenerów, a także w organizacji poszczególnych akademii czy szkółek piłkarskich. Poziom merytoryczny szkoleniowców systematycznie wzrasta, organizacja jest na coraz wyższym poziomie, a co za tym idzie jakość szkolenia również. Trenerzy, działacze, rodzice i dzieci mają coraz większą świadomość. Powiem szczerze, że ten program przybliża nas coraz bardziej do europejskich standardów – dodaje.

A jak szkółki z Lubelszczyzny są postrzegane i jak wypadają na tle całego kraju? – Znam połowę szkółek z województwa lubelskiego, bo miałem przyjemność je wizytować. Rozmawiałem też z innymi trenerami monitorującymi. Jesteśmy zgodni co do kwestii, że zarówno na Lubelszczyźnie jak i Podkarpaciu wykonano ogromny progres. Obecnie na Lubelszczyźnie w programie uczestniczy 15 akademii czy szkółek i jestem przekonany, że ta liczba od trzeciego cyklu, który właśnie się rozpoczyna wzrośnie – kończy Siekliński.

– Myślę, że przeprowadzone wykłady przez trenerów PZPN były bardzo interesujące. Dodatkowo trenerzy z naszego regionu przez godzinę mogli dopytywać przedstawicieli PZPN odnośnie najbardziej nurtujących ich kwestii. Chciałoby się by Programem Certyfikacji zainteresowało się jak najwięcej szkółek, a te które już do niego należą stale podnosiły swój poziom. Dzięki temu kluby z naszego regionu będą stawać się coraz mocniejsze –ocenia prezes Bartnik. (bs)

Sześć powołanych

Polski Związek Piłki Nożnej rozesłał powołania na Zimową Akademię Młodych Orłów w kategorii dziewcząt z roczników 2008-2009. Wśród nich znalazły się przedstawicielki trzech klubów z Lubelszczyzny. Powołania otrzymały: Natalia Cielebąk, Emilia Walczak, Otylia Lewicka (wszystkie GKS Górnik Łęczna), a także Oliwia Szymanek (DKS Gaudium Zamość), Wiktoria Skrzypczak (Motor Lublin) i Anastazja Piłat (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski). Zgrupowanie odbędzie się od szóstego do 12 lutego w Siedlcach.