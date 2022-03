Piłkarze amatorzy zagrali w Turce w turnieju charytatywnym dla uchodźców [zdjęcia]

Uczestnicy wpadli na pomysł, aby połączyć sportową rywalizację z pomocą dla potrzebujących i pokazać, że potępiają działania wojenne i solidaryzują się z Ukrainą.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny – LKP Centro-chem Turka (grający na co dzień w rozgrywkach piłkarskiej klasy B), która wystawiła do gry dwie ekipy, osiedlowa drużyna MTS Akapelka oraz AA Borek.Drużyny liczyły po 6 zawodników plus bramkarz a rywalizacja odbywała się systemem ligowym (tzw. "każdy z każdym") i trwały po 15 minut.

Wszystkie spotkania były zacięte, odbywały się w przyjaznej atmosferze i w oparciu o zasadę ducha Fair-play. Po rozegraniu wszystkich spotkań najlepsze ex aequo okazały się obie drużyny LKP, które zdobyły po siedem punktów. Trzecie miejsce zdobyła drużyna MTS Akapelka, a czwarte miejsce zajęli zawodnicy AA Borek. Za udział w turnieju każda z ekip otrzymała taki sam pamiątkowy puchar z napisem „1 miejsce – Wygrani dla Ukrainy”. – Chciałbym podziękować Panu Piotrowi Sakowi, właścicielowi firmy OLIMP, która mieści się w Lublinie na ul. Leonarda 1A i zajmuje się sprzedażą pucharów, medali, dyplomów za przekazanie na ten cel pamiątkowych statuetek – mówi Adam Kamiński organizator turnieju.

Wyniki nie były jednak tego dnia najważniejsze, ale to jak dużo osób włączyło się w pomagania uchodźcom zza naszej wschodniej granicy. – Hojność wszystkich zawodników oraz mieszkańców osiedla, przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Darów było tak dużo, że trzeba było je przewieść samochodem dostawczym do organizacji społecznej „Wóleckie Babeczki”, które rozdzielają, pakują i przekazują je potrzebującym uchodźcom – zdradza Kamiński. – Jako animator pracujący na orliku w Turce i organizator turnieju, chciałbym serdecznie podziękować gminie Wólka, mieszkańcom, drużynom, mojej rodzinie, oraz wszystkim osobom, którzy przyczynili się do tego, że ten turniej mógł się odbyć. Jesteście wielcy! – podkreślił organizator sportowych zmagań.