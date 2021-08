Polski Związek Piłki Nożnej ma nowego prezesa

W wyborach mogło zagłosować 118 delegatów. Ponad połowa z nich (60) to członkowie związków wojewódzkich w tym. Natomiast 32 głosy należały do przedstawicieli klubów PKO Ekstraklasy, a 18. pierwszej ligi. Pozostali delegaci reprezentowali m.in. piłkę kobiecą oraz futsal. Ostatecznie ważnych głosów było 115. Aż 92 z nich trafiły do Kuleszy. Na Marka Koźmińskiego zagłosowało 23 delegatów.

Zanim wybrano nowego prezesa każdy z kandydatów miał czas na swoje wystąpienie. Jako pierwszy wypowiadał się Koźmiński. – Na tej sali wiele osób buduje siebie – swoją historię, przyszłość, teraźniejszość – przez lata. To, że stoję tu przed państwem to nie jest przypadek. W Polskim Związku Piłki Nożnej funkcjonuję w różnych rolach. Jako piłkarz, jako człowiek z klubu, i ostatnie dziewięć lat jako wiceprezes PZPN od 1989 roku. To są aż 32 lata – rozpoczął Koźmiński, przechodząc do wątku piłki amatorskiej. – Musimy wrócić do korzeni. Korzenie piłki to szkoła i WF. Bliska współpraca z MEN to coś, co pozwoli nam za kilkanaście lat – nie za kilka, za kilkanaście – czerpać z tego korzyści. Za moich czasów WF był istotny, teraz jest na marginesie. Jeśli nawiążemy współpracę z MEN, piłka nożna stanie się częścią WF-u, część tych dzieciaków złapie bakcyla, wyłowimy pierwsze talenty – przekonywał.

Kulesza zabrał głos jako drugi, a jego wystąpienie było wyjątkowo krótkie. – Dziękuję za czas poświęcony mi w trakcie kampanii. Dzięki wam wiem, jakim sprawom muszę poświęcić największą uwagę. Jestem działaczem związkowym i klubowym. Skutecznie prowadzę biznes, bo otaczam się fachowcami. Proszę was o zaufanie, a po efektach mojej pracy mnie poznacie – powiedział były prezes Jagiellonii. A kiedy okazało się, że uzyskał 92 głosy wobec 23 głosów na jego konkurenta zabrał głos po raz kolejny. – Piłka nożna to sport, który łączy Polaków, dlatego zapraszam do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej piłki. Wiemy, że musimy dokonać zmian, żeby się rozwijać. Dziękuję za oddane głosy i obiecuję ciężką pracę – zapewnił nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wyróżnienie dla Bońka

We środę Zbigniew Boniek został mianowany Honorowym Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były wybitny piłkarz z PZPN związany jest od 1999 roku. W latach 1999-2002 pełnił funkcję wiceprezesa ds. marketingu. 26 października 2012 roku został wybrany prezesem PZPN, przejmując urząd z rąk Grzegorza Laty. Cztery lata później ponownie zwyciężył w wyborach na to stanowisko. 18 sierpnia 2021 roku, po dwóch kadencjach, odszedł z PZPN. W uznaniu dla jego zasług został mianowany Honorowym Prezesem PZPN. Boniek jest też drugim w historii Polakiem, który wszedł w skład Komitetu Wykonawczego UEFA. W kwietniu 2021.