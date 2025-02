Przedstawiciele Lubelszczyzny zagrali charytatywnie z Reprezentacją Polskich Pisarzy

W drużynie „ludzi pióra i klawiatury” zaprezentowali się reprezentanci Lubelszczyzny. W Biało-Czerwonych barwach, wystąpili m.in. kapitan Zbigniew Masternak – przez wiele lat związany z Puławami, debiutant Filip Pyśniak z Nałęczowa, lublinianie – Michał Kowalski i Łukasz Raczkowski, a także Jacek Kosierb ze Świdnika. Po za tym kadrę stanowili ludzie z Krakowa (Marcin Pawlik, Wiktor Masternak), Poznania (Krzysztof Fikus), Warszawy (Adrian Kromka) oraz Jacek Janowicz, który na turniej przyleciał... z Norwegii. Organizatorzy uzbierali blisko 38 tysięcy złotych.

- Każdy młody piłkarz marzy o grze w reprezentacji i o tym by usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego przed meczem. Podobno marzenia się nie spełniają, a marzenia się spełnia. Traktuję to oczywiście z przymrużeniem oka, bo do piłkarza zawsze było mi daleko, ale w tym turnieju miałem możliwość zagrać we wspaniałej drużynie i na dodatek w szczytnym celu - stwierdził Filip Pyśniak, na co dzień prezes klubu sportowego Stacja Nałęczów.

- Atmosfera była fenomenalna, a drużyna - na czele z kapitanem Zbigniewem Masternakiem, który zaprosił mnie do tego elitarnego grona – przyjęła mnie bardzo miło i sympatycznie. To świetna przygoda - dodał.

Reprezentacja Polskich Pisarzy odniosła dwa zwycięstwa, tyle samo remisów i doznała jednej porażki. W spotkaniu, którego stawką było pierwsze miejsce, po wyrównanej i bardzo dobrej grze, uległa Reprezentacji Polski Disco 2:4.

- Szeregi zwycięzców zasiliło kilku świetnych, byłych „ligowców”, m.in. dwukrotny król strzelców ekstraklasy Marcin Robak, Piotr Grzelczak, Wojciech Trochim czy Mariusz Unierzyski. Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce w bardzo silnie obsadzonym turnieju - mówił kapitan pisarzy Zbigniew Masternak.

Turniej wygrała Reprezentacja Polski Disco, której trenerem jest Marcin Sasal, na co dzień szkoleniowiec Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która walczy o awans do 1 ligi. Oprócz Reprezentacji Polskich Pisarzy i Reprezentacji Polski Disco, zagrały także: Reprezentacja Polskich Lekarzy, Reprezentacja Gwiazd Piłkarzy Polskich, a także dwa lokalne zespoły, czyli: Przyjaciele Ignacego i Tobiasza oraz Animex.

- Oprócz sportowej rywalizacji głównym celem takich eventów jest wsparcie materialne jakie możemy okazać potrzebującym. Dlatego zawsze bardzo chętnie przyjmujemy zaproszenia na tego typu turnieje. Okazane dobro zawsze będzie do nas wracać - przyznał Jacek Kosierb.

Świdniczanin to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników kadry pisarzy. W ciągu 10 lat w koszulce z Orłem na piersi rozegrał już 146 spotkań, w których strzelił 22 gole i zaliczył 21 asyst.

Turniej w Kutnie był pierwszym z etapów przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy Pisarzy, które jesienią zostaną rozegrane w Szwecji. Polscy Pisarze mają jeszcze w planach: marcowy Charytatywny Turniej w Warszawie oraz międzypaństwowy mecz Polska – Austria, który 13 kwietnia zostanie rozegrany na stadionie Lublinianki.