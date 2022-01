Lublinianka – Chełmianka 0:1. Nowy zawodnik na Wieniawie, kolejne transfery w drodze

Zespół z Lublina jeden sparing musiał już odwołać. Z powodu złego stanu boiska na ul. Poturzyńskiej nie doszło do skutku spotkanie ze Stalą Kraśnik. Tym razem udało się zagrać, chociaż warunki znowu nie były idealne. Nie było lodu, czy śniegu, ale za to na murawie w kilku miejscach stała woda.

Jedną bramkę w 15 minucie zdobył Łukasz Mazurek. Goli powinno być jednak więcej. I to z obu stron. Najlepszą szansę po stronie czwartoligowca zmarnował Michał Paluch, którzy przegrał pojedynek z Jakubem Długoszem.

– Mniejsza o wynik, cieszymy się, że można było tym razem zagrać w piłkę, bo warunki były lepsze. To nie było jednak jeszcze normalne granie, bo tym razem na boisku stała woda. Rozegraliśmy jednak niezłe zawody i stworzyliśmy sobie kilka okazji bramkowych. Ogólnie pozytywów było naprawdę sporo, więc jesteśmy zadowoleni – zapewnia Robert Chmura, trener ekipy z Wieniawy.

W jego zespole pojawił się już oficjalnie pierwszy nowy gracz. To Piotr Chodziutko, który ostatnio był zawodnikiem trzecioligowej Tomasovii Tomaszów Lubelski. W drużynie beniaminka w tym sezonie zagrał jednak tylko osiem razy. 24-latek jest wychowankiem Włodawianki, a koszulkę Lublinianki zakładał już w poprzednich rozgrywkach. I to właśnie z Wieniawy przeniósł się do Tomaszowa Lubelskiego.

W przyszłym tygodniu można się spodziewać kolejnych transferów. W piątek trener Chmura miał do dyspozycji jeszcze trzech testowanych zawodników. Jeden z nich to piłkarz zagraniczny. – Jesteśmy już bardzo blisko finalizacji kilku kolejnych transferów i myślę, że na dniach potwierdzimy przynajmniej dwóch nowych zawodników – dodaje trener Chmura. Jego podopieczni kolejny mecz kontrolny rozegrają w następną sobotę, 5 lutego. Tym razem zmierzą się w Kozienicach z tamtejszą Energią.

Jeżeli chodzi o Chełmiankę, to Tomasz Złomańczuk po raz kolejny przyglądał się kilku testowanym piłkarzom. W tym gronie ponownie byli: Kamil Duda (Górnik Łęczna), Jakub Pryliński (Powiślak Końskowola) oraz Bartosz Janiszek (Motor Lublin). Dodatkowo w piątek w koszulce biało-zielonych zagrał również Maciej Misiurek, który zagrał już tej zimy w sparingu Avii Świdnik, ale ostatnio był wypożyczony do czwartoligowego Powiślaka. Szkoleniowiec podzielił swój zespół na dwie jedenastki, a ta druga w sobotę o godz. 11 zmierzy się na boisku przy ul. Poturzyńskiej z Tomasovią.

Lublinianka Lublin – Chełmianka Chełm 0:1 (0:1)

Bramka: Mazurek.

Lublinianka: Wójciki – Futa, Świderski, Ptaszyński, Brzyski, Makowski, Chodziutko, Fularski, Kalita, Paluch, zawodnik testowany I oraz Lewandowski – Rasiński, Jakimiński, Niegowski, Miśkiewicz, Wójtowicz, Wadowski i trzech zawodników testowanych.

Chełmianka: Długosz – Duda, Mazurek, Janiszek, Wiatrak, Bednara, Misiurek, Skoczylas, Bonin, Grądz, Pryliński.