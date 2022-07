Świdniczanka wzmocniła atak i obronę

Strug jest doskonale znany w naszym regionie, a także trenerowi Giereszowi. W końcu obaj panowie współpracowali ze sobą w Granicie Bychawa, jeszcze w poprzednich rozgrywkach.

W zimie szkoleniowiec przeniósł się jednak do Świdniczanki, a napastnik do trzecioligowej Avii. Nie przebił się jednak do składu i w lecie postanowił wrócić na poziom IV ligi, gdzie na jesieni należał do czołowych snajperów. W 18 meczach zapisał na swoim koncie 19 goli. A w III lidze dorzucił 11 występów i jedną bramkę.

– Cieszę się, że mogę dołączyć do Świdniczanki, ponieważ jest to ambitny klub z dużymi aspiracjami. Wierzę, że w tym miejscu, z tymi zawodnikami i tym sztabem będę mógł stać się lepszym zawodnikiem. Mam nadzieję, że powrócę tutaj do swojej pewności siebie i formy z poprzedniego roku, a to przełoży się na dobrą grę i pozytywne wyniki w nadchodzącym sezonie – mówi na klubowym portalu popularny „Struś”.

Koźlik ostatnio był graczem trzecioligowych: Kotwicy Kołobrzeg (jesień) i Piasta Żmigród (wiosna). W sumie poprzednie rozgrywki zakończył z dorobkiem 15 spotkań. Wcześniej był graczem: UKS SMS Łódź oraz Jagielloni Białystok, ale dla „Jagi” grał tylko w drugim zespole. W zimie 2020 roku przebywał na testach w drugoligowej Stali Rzeszów. 24-latek ma świetne warunki fizyczne, bo mierzy aż 190 cm wzrostu. Trzeba jeszcze dodać, że na swoim koncie ma dwa występy w reprezentacji Polski do lat 18.

– Zdecydowałem się dołączyć do drużyny, przede wszystkim ze względu na warunki jakie mamy do dyspozycji na klubowych obiektach i sam projekt Świdniczanka, który wygląda bardzo obiecująco, zespół w którym panuje dużo jakości i dobra atmosfera w szatni. Dostałem zaufanie od sztabu szkoleniowego jak i zarządu, a teraz chce odwdzięczyć się za to zaufanie na boisku. Cel jest jasny o którym myślę że nie trzeba dużo mówić – wyjaśnia na portalu ksswidniczanka.pl Michał Koźlik.

Podopieczni Łukasza Gieresza w sobotę o godz. 12 rozegrają kolejny mecz kontrolny. Tym razem w Lublinie zmierzą się z Motorem II. Spotkanie zostanie rozegrane na boisku przy ul. Rusałka.