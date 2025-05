Pan Roman z Niemiec już się nawet nie złości na widok wywrotek z ziemią krążących wokół jego miejscowości. Dokładnie wie, że każdy dzień budowy skraca wieloletnią mordęgę życia przy ruchliwej drodze przecinającą miejscowość przez środek.

– Odliczmy dni, bo korków w Niemcach mam już serdecznie dość. Czekam na chwilę, kiedy ciężarówki pojadą obwodnicą, a w Niemcach zapanuje błoga cisza – dodaje.

Trwa budowa 23-kilometrowego odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik, z rezerwą pod budowę trzeciego pasa.

– Jesteśmy w miejscu, gdzie powstanie węzeł Niemce-Południe, przy drodze do Leonowa. Powstanie tu węzeł typu karo z dwoma rondami i wiaduktem. Na tym węźle, dla kierowców jadących od strony Lublina, będzie się rozpoczynał objazd miejscowości Niemce. Jest to obecnie wąskie gardło na DK 19. Codziennie przytaczają się tędy tysiące samochodów, około 30 tys. pojazdów na dobę. Czasami korek sięga poza to miasteczko, a przejazd trwa nawet kilkadziesiąt minut. Po wybudowaniu tej trasy czas przejazdu skróci się do kilku minut – wylicza Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie.

Nowa trasa Lublin – Lubartów będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce.

W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstaje węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Z kolei na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa, w sąsiedztwie obecnej DK19, węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Duna (dawniej Mota Engil Central Europe).

– W sumie na tym 23-kilometrowym odcinku S19 wybudujemy ponad 40 km dróg do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery węzły drogowe, wiadukty, drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – tłumaczy Piotr Mazur, kierownik budowy w firmie Duna. – Taka budowa oczywiście wiąże się z trudnościami. W ostatnim czasie wprowadzony został objazd w Wandzinie w związku z planowaną budową przejścia dla zwierząt. Zapewne w najbliższym czasie zamkniemy przejazd pod linią kolejową w Ciecierzynie.

O wielkości tej inwestycji świadczą liczby. Teren objęty budową drogi ma powierzchnię 315 ha.

– Można to porównać mniej więcej do dużego osiedla, takiego jak Kalinowszczyzna czy Bronowice w Lublinie. Wykonanych będzie 2 miliony metrów sześciennych wykopów, co można porównać do koło pojemności 800 basenów o wymiarach olimpijskich. Wykorzystanych będzie 5000 ton stali. Dla porównania wieża Eiffla ma masę 10 tys. ton. Na jezdnie rozłożymy 447 tys. ton masy bitumicznej – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Roboty przy tym odcinku S19 przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zaangażowanie wynosi 19 proc. Wartość umowy na ten odcinek S19 wynosi 835,7 mln zł. Oddanie drogi do użytkowania planowane jest pod koniec 2027 roku.

Droga ekspresowa S19 będzie miała długość ponad 580 km i prowadzić będzie od Kuźnicy na granicy z Białorusią przez trzy województwa • podlaskie • lubelskie • podkarpackie – do Barwinka na granicy ze Słowacją. Na odcinku od Białegostoku do granicy ze Słowacją będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, korytarza transportowego łączącego wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej jej północną i południową cześć.

Obecnie kierowcy mają już do dyspozycji 187 km ekspresowej S19, w większości na odcinku pomiędzy Lublinem i Rzeszowem. W realizacji jest 25 odcinków tej trasy o łącznej długości 342 km, w tym 15 odcinków o łącznej długości blisko 200 km jest w budowie.

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km.