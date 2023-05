Bug Hanna – POM Iskra Piotrowice 3:0, Kryształ wygrał w Łukowie i pozostałe wyniki grupy spadkowej

Wydawało się, że kolejne dla Bugu spotkanie o sześć punktów, do przerwy zakończy się bezbramkowym. W samej końcówce bramkę do szatni zdobył jednak Yauheni Semianchuk. A to oznaczało, że goście w drugiej połowie będą musieli bardziej zaryzykować.

Wynik długo nie ulegał zmianie, ale znowu świetnie z roli dżokera wywiązał się Mateusz Chwedoruk. Były król strzelców w barwach ekipy z Hanny w poprzednim meczu z Gromem Różaniec także pojawił się na boisku z ławki. Wówczas zapisał na swoim koncie hat-tricka. Tym razem odebrał rywalom ochotę do walki o punkty dubletem. Chwedoruk trafiał do siatki w 75 i 85 minucie zawodów. W efekcie, podopieczni trenera Jankowskiego wygrali 3:0 i wyprzedzili w tabeli kolejnego rywala.

Arcyważne spotkanie odbywało się też w Łukowie. Tamtejsze Orlęta rozpoczęły rywalizację w grupie spadkowej od wygranej i remisu. Kryształ Werbkowice nie dość, że przegrał oba spotkania, to dodatkowo miał bilans bramkowy 0-8. Podopieczni Piotra Welcza wykonali jednak ważny krok w kierunku utrzymania. Po trafieniu Stanisława Rybki z rzutu karnego wygrali 1:0 i na pewno wrócili do gry o utrzymanie.

Trwa świetna seria Powiślaka. Drużyna z Końskowoli rozbiła u siebie Grom Różaniec aż 6:1 i ma już na koncie 34 punkty. Aż o 16 więcej od piątego Gromu. W czołowej trójce po kolejnych zwycięstwach umocniły się: Górnik II Łęczna (wygrana 3:0 ze Spartą Rejowiec Fabryczny) oraz Opolanin (zwycięstwo 3:0 nad Błękitnymi Obsza).

Opolanin Opole Lubelskie – Błękitni Obsza 3:0 (Wszołek 12, Adamczuk 22, Pałka 88) * Orlęta Łuków – Kryształ Werbkowice 0:1 (Rybka 26-z karnego) * Bug Hanna – POM Iskra Piotrowice 3:0 (Semianchuk 45, Chwedoruk 75, 85) * Górnik II Łęczna – Sparta Rejowiec Fabryczny 3:0 (Bednarczyk 63, Żabiński 73, Szramowski 90) * Powiślak Końskowola – Grom Różaniec 6:1 (Miśkiewicz 14, Milcz 40, Stępień 48, Kwiatkowski 82-samobójcza, Bernat 87, Drzazga 90+1 – Paćkowski 31).