Bug Hanna – Sparta 6:3, wzmocniony Górnik II Łęczna rozbił Kryształ i reszta wyników grupy spadkowej

Orka konna i zabytkowe pługi. Takie rzeczy tylko w Muzeum Wsi Lubelskiej

W Muzeum Wsi Lubelskiej przy kuźni z Urzędowa, w sektorze Wyżyna Lubelska odbył się niedzielny pokaz orki konnej oraz wiosennych prac polowych. Dla zwiedzających była to okazja do zapoznania się z maszynami i narzędziami rolniczymi używanymi niegdyś do prac polowych, takimi jak pługi, radło, wał czy siewnik.