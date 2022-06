Grom Kąkolewnica rezygnuje z gry w IV lidze. Ratunek dla jednego ze spadkowiczów

W tej sytuacji w piątek zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej powinien podjąć decyzję, że swoje miejsce w gronie czwartoligowców odzyska najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

A z tabeli wynika, że będzie to piąta Sparta Rejowiec Fabryczny. Jeżeli drużyna Bartosza Bodysa odmówi, to następna w kolejce będzie z kolei szósta Lutnia Piszczac.

Przypomnijmy, że w najbliższym sezonie Hummel IV liga będzie liczyć dwie grupy po 10 drużyn. Zmniejszenie liczby uczestników rozgrywek z 24 do 20 spowodowało, że z 12-osobowej grupy spadkowej utrzymanie zapewniły sobie tylko cztery pierwsze ekipy: Orlęta Łuków, Lewart Lubartów, POM Iskra Piotrowice oraz Gryf Gmina Zamość. Teraz wszystko wskazuje na to, że dołączy do nich także Sparta.