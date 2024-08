Mecz przyjaźni pomiędzy rezerwami Avii Świdnik, a Ładą 1945 Biłgoraj na remis [zdjęcia]

Beniaminek IV ligi swoje domowe mecze rozgrywa Świdniku Dużym. Zazwyczaj te mecze nie cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, ale tym razem było inaczej. Powodem była wizyta Łady 1945 Biłgoraj, z którą fani Avii są zaprzyjaźnieni. Na trybunach panowała więc fantastyczna atmosfera, która niosła graczy obu drużyn. Postacią łączącą oba kluby jest też Wojciech Białek. 42-letni snajper to legenda świdnickiego klubu, w którym pierwszy raz wystąpił w 2008 r. Avia grała wówczas w III lidze z Górnikiem Wieliczka, a Białek w swoim debiucie zdobył gola. Później przez większość swojej kariery był związany ze Świdnikiem, chociaż zaliczył też występy chociażby w Motorze Lublin czy Stali Stalowa Wola. Teraz przywdział koszulkę Łady i chce jej pomóc w awansie na trzeci front.

Mecz jednak lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w 17 min objęli prowadzenie za sprawią Szymona Kobiałki. On dobił piłkę odbitą przez Mateusza Wójcickiego. Później o sobie przypomniał fanom Białek, który w 34 min idealnie dośrodkował z rzutu rożnego. W polu karnym piłką idealnie zaopiekował się Aleksey Goncharevich, który doprowadził do remisu. Najpiękniejsze trafienie sobotniego spotkania należało jednak do Aleksandra Okonia. Były gracz Iglopolu Dębica w 40 min pięknie przymierzył z dystansu, wcześniej idealnie gasząc piłkę na klatce piersiowej. Uderzył z pierwszej piłki nie pozwalając jej spaść na murawę i po chwili futbolówka zatrzepotała w okienku świdnickiej bramki.

Druga połowa dobrze zaczęła się dla gospodarzy, bo Filip Arak szybko doprowadził do remisu. 21-latek, mimo młodego wieku, ma już sporo gier na poziomie III ligi. Poziom niżej radzi sobie wyśmienicie i zapewnił punkt rezerwom Avii. Z tego punktu świdniczanie mogą być bardzo zadowoleni, bo w końcówce goście mocno naciskali rywali. Świetną okazję miał chociażby Patryk Czułowski, ale trafił piłką w poprzeczkę. Bohaterem meczu został ... Golkiper Avii w kilku sytuacjach bronił w niesamowity sposób. – Nie wiem, czy to my nie zrobiliśmy z niego bohatera. W kilku sytuacjach uderzaliśmy w niego. Inna sprawa, że on świetnie spisywał się na linii bramkowej – chwalił przeciwnika Marcin Zając, opiekun Łady. – Mam bardzo młody zespół, więc cieszę sie, że ci chłopcy mogli wziąć udział w takim wydarzeniu. Na trybunach panowała fantastyczna atmosfera. Łada w końcówce miała dużo sytuacji do przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść. Nie udało się jej to, więc cieszymy sie z tego punktu – dodał Mateusz Książek, opiekun rezerw Avii.

Avia II Świdnik – Łada 1945 Biłgoraj 2:2 (1:2)

Bramki: Kobiałka (17), Arak (60) – Goncharevich (34), Okoń (40).

Avia II: Rudolf – Dmitruk, Arak, Bzowski (46 Pełczyński), Żmuda, Kobiałka, Szczygieł, Marek (85 Klimczak), Donda, Bezkorovanyi (55 Janczak), Parcheta (46 Adamczyk).

Łada: Wójcicki – Gawroński (50 Kuliński), Błajda, Chmura, Biletycz, Goncharevich, Okoń (70 Kołodziej), Czułowski (85 Jańczuk), Białek, Dorosz (75 Cygan), Wojtyło (70 Mucha).

Sędziował: Jamrowski. Widzów: 500.