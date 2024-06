Pierwszy profesjonalny kontrakt dla wychowanka Motoru

Sikora w akademii Motoru trenuje od dziesiątego roku życia. Gra na pozycjo skrzydłowego lub napastnika. W poprzednim sezonie łapał minuty w drużynie czwartoligowych rezerw.

Od początku sezonu 23/24 był głównie zmiennikiem, miejsce w składzie wywalczył sobie dopiero w końcówce rozgrywek. W sumie nastolatek uzbierał 22 występy i zdobył w nich dwa gole (oba w spotkaniu z Tomasovią Tomaszów Lubelski, które Motor II wygrał 4:0).

– Jestem bardzo dumny. W zakończonym sezonie trenowałem z pierwszą drużyną przez miesiąc. Odnalazłem się w niej dobrze, złapałem sporo doświadczenia. Chłopaki mi bardzo pomogli. Moją mocną stroną jest szybkość, pojedynki jeden na jeden oraz wykończenie – mówi na klubowym portalu żółto-biało-niebieskich Sebastian Sikora.

– Podpisanie kontraktu z Sebastianem to dowód na to, że jako klub chcemy stawiać na wychowanków i dawać im szansę. Na razie Sebastian będzie trenował z drugą drużyną, ale to szybki, dynamiczny zawodnik, który ma bardzo duży potencjał. Zawodnikowi i jego rodzicom została przedstawiona konkretna ścieżka rozwoju. Chcielibyśmy, aby najlepsi zawodnicy z akademii w perspektywie czasu byli obecni w pierwszej drużynie – podkreślił Grzegorz Koprukowiak, dyrektor akademii i wicedyrektor ds. sportowych w klubie z Lublina.